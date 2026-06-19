Son Mühür/ Osman Günden- AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve AK Parti Urla İlçe Başkanı Selim Kalemci, Urla’da yapımı bitmek üzere olan yeni Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek yapılan çalışmaları bizzat yerinde inceledi. Saygılı ve Kalemci, merkezin gençlerin gelişimine sunacağı katkılar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Çalışmaları bizzat yerinde takip etti

Urla’nın geleceği için belirleyici öneme sahip yatırımları yakından takip eden Bilal Saygılı, gençlerin modern imkanlarla buluşturulması hedefinin altını çizdi.

Sahadaki incelemeleri sırasında merkezin iç mekanlarını ve teknik detaylarını gözden geçiren Saygılı, projenin geldiği aşama hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Saygılı: "Gençlerimizin hayallerine destek vermeye devam ediyoruz"

Sosyal medya platformları üzerinden incelemelerine dair bir değerlendirme paylaşan Saygılı, "Urla’mızın geleceğine değer katacak önemli yatırımlardan biri olan Gençlik Merkezi’nde incelemelerde bulunduk.

Yapımında sona gelinen merkezimiz; gençlerimizin eğitimden spora, kültür-sanattan sosyal faaliyetlere kadar birçok alanda kendilerini geliştirebilecekleri modern bir yaşam alanı olacak.

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla gençlerimize yatırım yapmaya, onların hayallerine ve hedeflerine güçlü destek vermeye devam ediyoruz. Urla’mıza ve gençlerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.