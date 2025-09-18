Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Uzundere 3. Etap NewTown Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Sonay Bezirci’nin bir gazeteye verdiği demeçle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tugay, Bezirci’nin kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını ifade ederek, söz konusu açıklamaların gerçekle bağdaşmadığını söyledi.

“POLEMİK YARATARAK KAMUOYUNU YANILTIYOR”

Kooperatif Başkanı Bezirci’nin, Örnekköy’de aylık 95 bin TL taksit ödemelerinden bahsetmesini eleştiren Tugay, “Bu rakamlar doğru değil. Örnekköy’de kimseye bu kadar yüksek ödemeler çıkarılmadı. Aylık 20 bin TL’den başlayan ve en fazla 50 bin TL’ye ulaşan taksitler var. Halkı yanlış bilgilerle korkutmaya ve polemik yaratmaya çalışıyorlar” dedi.

“KAVGA BEKLEYENLER ÇOK BEKLER”

Kendisinin ve belediye ekibinin çözüm odaklı çalıştığını vurgulayan Tugay, “Bize ulaşılmadığı söyleniyor ama bana böyle bir randevu talebi gelmedi. Biz kimseyle kavga etmek istemiyoruz. Her zaman görüşmeye açığız. Kooperatif üyelerinin beklentileri elbette önemli ama arsa sahiplerine karşı da sorumluluğumuz var. Süreci uzatmak kimseye fayda sağlamaz” şeklinde konuştu.

“KOOPERATİF BAŞKANI SORUN ÇIKARMAYA ÇALIŞIYOR”

Başkan Tugay, açıklamasının devamında, kooperatif başkanının tutumunun yapıcı olmaktan uzak olduğunu belirterek, “Kamu kaynağını kullanıyoruz, şahsi bütçemiz değil. Her şey hukuk ve mevzuat çerçevesinde yürütülüyor. Kooperatif başkanına bu tutumundan vazgeçmesini tavsiye ediyorum. Bu yol yol değil, bu yaklaşım üyeleri daha büyük sıkıntıya sokar. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak biz üzerimize düşeni yapacağız, kimsenin halkı yanlış yönlendirmesine izin vermeyiz" dedi.