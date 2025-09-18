Son Mühür/ Emine Kulak- Türkiye Mimar ve Mühendisler Odası Birliği (TMMOB) İzmir İl Koordinasyonu, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde görev yapan mimar, mühendis ve şehir plancılarının çalışma koşullarına ilişkin sert bir açıklama yaptı. “Kapsam dışı personel” statüsü altında güvencesiz şekilde çalıştırıldıklarını ve “filtrasyon” adı verilen belirsiz bir süreçle görevlerinden uzaklaştırıldıklarını belirten TMMOB, Başkan Cemil Tugay’a çağrıda bulundu. Konuya ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tugay, eleştiriler ve sürece dair değerlendirmelerde bulundu.

Tugay: Fazlalıkları Bütçe Sebebiyle Düzenliyoruz

bazı alanlarda özellikle ofis alanlarında ve bazı hizmetlerde fazlalıkların bulunduğunu söyledin Tugay, “Bu fazlalığı biz taşıyor olabilsek devam edelim diyeceğiz ama bütçe açısından rahat değiliz. Hükümetin vergi ve SGK ödemelerinde bizleri çok sıkıştırması ve personel giderlerinin artması nedeniyle verimsiz alanlara müdahale etmemiz gerekiyor” dedi.

İşçi Düşmanlığı Algısına Tepki

Başkan Tugay, eleştirilerin işçi düşmanlığı olarak algılanmaması gerektiğini vurgulayarak, “Bazıları bunu işçi düşmanlığı gibi algılatmaya çalışıyor. Biz hangi işçimize neden düşman olalım. Biz işçimize dost olduğumuz kadar İzmir halkına da dost olmalıyız” ifadelerini kullandı.