Son Mühür- İzmir’in Bornova ilçesinde Erzene Mahallesi planları üzerine yaşanan tartışmalar büyüdü. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi ve Bornova Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Yağmur Yurdakul Özkan’ın açıklamalarına İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız’dan yanıt geldi. Yıldız, “Plana bakışımızı da net şekilde anlattım, içimiz rahat. Neden süreci ‘dostlar alışverişte görsün’ mantığıyla yürüttünüz?” diye sordu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından imara açılan Bornova Erzene Mahallesi ile ilgili imar planları tartışması sürüyor. Zeytinlikleri imara açan plan değişikliği Ankara’da tamamlanmasıyla mülkiyet sahipleri de ortaya çıktı. İzmir’in sanayi kuruluşları arasında yer alan Batıçim’in mülkiyetindeki geniş arazilere “konut” izni verildi.

Bornova Belediyesi planlara karşı çıkarken Belediye Başkanı Ömer Ekşi, “Bornova Erzene Mahallesi’nde zeytin ağaçlarının katledilip yerine binalar yapılmasına ya sessiz kalacağız ya da buna direneceğiz. Kadınlarımızı, doğayı ve tarımı koruyacağız. Elimden geldiğince, nefesimiz yettiğince mücadele edeceğim” açıklamasında bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, Bornova planları ile ilgili Ekşi’ye “Bornova Belediyesi planı biliyordu ve olumlu görüş vermişti” diye yanıt verdi.

Özkan iddialara yanıt verdi

Konuyla ilgili dün açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi ve Bornova Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Yağmur Yurdakul Özkan, AK Partili Yıldız’ın Bornova Belediyesinin planı biliyordu ve olumlu görüş verdiği yönündeki iddialarına karşı çıktı.

Bakanlığın belediyelere yalnızca plan yapılacağı bilgisini ilettiğini, detayların ise askıya çıkana kadar paylaşılmadığını dile getiren Özkan, “Bu kadar basit bir iddiayı lafı dolandırarak dile getirmesinin nedeni açık; bahsi geçen plan çalışmalarının savunulacak yanının olmamasına rağmen planın arkasında durmak zorunda bırakılması. Dolayısıyla konuyu ya Bornova Belediyesinin ya da Belediye Başkanı’nın etrafında döndürerek gerçeklerden kaçma çaresizliğini anlıyor, fakat kendilerini dürüst olmaya davet ediyorum” dedi.

CHP’li Özkan, 18 uygulaması yapılmadan doğrudan ifraz yoluyla imar uygulaması yapılmasının İmar Kanunu’na aykırı olduğunu ifade etti. Özkan, plan nedeniyle Bornovalı 318 ailenin yıllardır tarım yaptığı zeytinliklerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu hatırlatarak Yıldız’a “Plan nedeniyle Bornovalı 318 ailenin onlarca yıldır tarım yaptıkları zeytinliklerinin avuçlarından kayıp gittiğini anlatın. Belki böylece bize sağır olan kulaklar size açılır” yanıtını verdi.

Yıldız’dan yanıt gecikmedi

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız’dan, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi ve Bornova Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Yağmur Yurdakul Özkan'a yanıt gecikmedi.

Mart atında yapılan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde konuya ilişkin yaptığı video konuşmasını da yayımlayan Yıldız, ‘’Sayın Yağmur Hanım bize cevap vermek durumunda kalmış. Zaten sorduğumuz sorulara Ömer Bey’in cevap verebileceğini beklemiyordum. Ben Sayın Yağmur Hanım’a değer veririm ama görünen o ki o da arada kalmaya devam ediyor. Şimdi dürüstçe sormak isterim: Size mecliste açıkça cevap verdim, konuşmam ortada. Plana bakışımızı da net şekilde anlattım, içimiz rahat. Ama bizim sorularımıza siz cevap verecek misiniz, asıl merak ettiğimiz budur” dedi.

“Neden süreci ‘dostlar alışverişte görsün’ mantığıyla yürüttünüz?”

Yıldız, CHP'li Özkan'a şu soruları yöneltti:

“Dürüst olun, geçtiğimiz mart ayındaki meclis konuşmanızda ‘Bakanlık bize hiçbir şey sormadan yaptı’ demediniz mi? Ben söyleyeyim: Bakanlık size görüş sordu. Sizin haberiniz olmamış ama belediyeniz o görüşü yazmış, hem de olumlu nitelikte! Oysa birçok plana ‘hayır” derken buna neden ‘hayır’ demediniz? Madem bu plan sermaye gruplarına yönelikti, neden encümenden uygulama etap sınırı belirlediniz? Neden süreci ‘dostlar alışverişte görsün’ mantığıyla yürüttünüz?”