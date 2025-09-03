Son Mühür/ Emine Kulak - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, MINEX – 11. Uluslararası Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı’nın açılışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tugay, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’a Şakran’ın kanalizasyon sorunuyla ilgili çağrısını hatırlatarak sert eleştirilerde bulundu.

KILINI KIPIRTDATMADI

Tugay, bir yıl önce Acar’dan destek istediğini belirterek, “Başkanım sen iktidarın tarafında olan bir başkansın, onay bekleyen kredimiz var. Kendi beldende bu sorunun çözülmesi için yardımcı olabilirsin, bakanla görüşmen çok iyi olur dedim. Kredinin onaylanması için Serkan Başkan’ın desteğini istedim ama o günden bugüne kimse parmağını kıpırdatmadı” dedi.

700 MİLYON DEĞİL 2.5 MİLYARLIK YATIRIM

Acar’ın yaklaşımını “ayıpladığını” dile getiren Tugay, yatırımların büyüklüğüne dikkat çekti: “Bu 700 milyon değil, 2,5 milyar TL’lik bir yatırım. Eğer gerçekten yaparım diyorsa buyursun yapsın. Ama doğru olan, yurtdışından uygun koşullarda verilen kredinin onaylanmasıdır. Bu konuda yardımcı olursa belediyenin 2,5 milyar TL’sini harcamamış olur.”

YATIRIM GÜCÜNE SAHİBİZ

Tugay, kredi onaylanmazsa Aliağa Belediyesi’nin tek başına bu yatırımı yapamayacağını belirterek, “İzmir Büyükşehir Belediyesi hem Aliağa’nın hem de diğer ilçelerin yatırımını yapacak güce sahip. Serkan Acar, böyle konuşacağına bir bakanı arayıp ‘ben sizin partinizdenim, şuna onay verin’ dese sorun çözülürdü” ifadelerini kullandı.