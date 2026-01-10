Son Mühür/ Emine Kulak- Geçtiğimiz günlerde Menemen Belediyesi’nin meclis toplantısında, kentte bir kütüphane yapılmasının gerekliliği gündeme gelmiş ve bu yatırımın İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması talep edilmişti.

Konu hakkında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tugay, ““Dün akşam haberdar oldum konuşmadan. Bizim Büyükşehir Meclis üyemiz Uygar Bey var, o böyle bir konuşma olduğunu söyleyince... Bize böyle bir başvuru yok, büyük memnuniyet duyarız. Ulukent zaten hızlı gelişen ve büyüyen bölgelerimizden birisi. Oradaki bir kütüphane yatırımına destek olmak; gerekirse tamamen üzerimize almak bizim için zor bir şey değil. Yapmayı çok isterim. Yeter ki Menemen Belediyesi bizden bunu istesin, öyle bir başvuruları olsun” ifadelerini kullandı.