Son Mühür/ Emine Kulak- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi, yerel medyanın güçlendirilmesi ve gazetecilik mesleğinin sahada karşılaştığı sorunların doğrudan muhataplarıyla ele alınması amacıyla “Bölgesel Yerel Medya Buluşmaları”nı başlattı. Ege ayağının ilk durağı ise İzmir oldu.

Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleşen buluşmaya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale ve Deniz Yücel, CHP Medya ve Halkla İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, belediye başkanları ile basın mensupları katıldı.

Öte yandan, İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Onursal Başkanı ve gazeteci, CHP İzmir’in eski milletvekili Atilla Sertel’in panele katılmaması dikkat çekti.

"Davet edildim ancak Ankara'dayım"

Sertel, katılmama nedenini açıklarken, “Genel Başkan Yardımcımız Burhanettin Bulut beni nazik bir davetle çağırdı. Ancak ben Ankara’dayım; 27. dönem milletvekilleri buluşması aynı güne denk geldi. Kırgınlığım ya da üzgünlüğüm yok” dedi.