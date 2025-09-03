Son Mühür/ Emine Kulak - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen MINEX – 11. Uluslararası Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı’nın açılış törenine katıldı.

Madencilik sektörünün en önemli buluşmaları arasında gösterilen fuar, yerli ve yabancı birçok katılımcıyı İzmir’de bir araya getirirken, yeni iş birliklerine de kapı araladı.

TUGAY’DAN KARARLILIK MESAJI

Başkan Tugay, fuarın açılışında yaptığı konuşmada İzmir’in uluslararası fuarcılıkta üstlendiği role dikkat çekerek, “Açılışta konuşan Başkan Tugay, İzmir’in tarihsel olarak kültür, ticaret ve üretim merkezi olduğuna dikkat çekerek, fuarın İzmir’e ve sektöre kattığı değeri vurguladı. “MINEX sadece bir sergi değil; ihracat, istihdam ve ekonomi açısından stratejik bir buluşma noktasıdır,” diyen Tugay, İzmir’in bilimsel ve teknolojik üretimdeki rolünü güçlendirme kararlılığını dile getirdi.

“FUAR KÜRESEL REKABET GÜCÜNE SAHİP”

MINEX Fuarı’nın bu yıl kazandığı uluslararası unvana ve küresel ölçekteki prestijine dikkat çeken Tugay, “Bu yıl ilk kez uluslararası unvanıyla düzenlenen MINEX, Küresel Fuar Endüstrisi Birliği (UFI) tarafından verilen Uluslararası Onaylı Etkinlik Sertifikasına da sahip. Bu yönüyle fuar, Türkiye’nin maden teknolojileri alanındaki küresel rekabet gücüne önemli katkı sunuyor” diye konuştu.

“365 FİRMA, 44 ÜLKE, SINIRSIZ İŞ BİRLİĞİ POTANSİYELİ”

Konuşmasına devam eden Tugay, “MINEX 2025’te bu yıl 365 firma yer alırken, Avrupa’dan Asya’ya, Ortadoğu’dan Afrika’ya kadar birçok ülkeden profesyoneller ve sektör temsilcileri fuarı ziyaret ediyor. Maden arama, sondaj, taşıma, cevher hazırlama, iş güvenliği ve doğal kaynak teknolojileri gibi birçok alanda en yeni ürün ve hizmetler fuarda sergileniyor” dedi.

“YAPAY ZEKÂDAN ÇEVRECİ ÜRETİME”

Fuarla eş zamanlı başlayan IMMAT 2025 Kongresi hakkında da bilgi veren Tugay, kongrenin madencilik sektörünü geleceğe taşıyacak bilimsel bir platform sunduğunu söyledi. Otonom sistemler, yapay zekâ, sanal gerçeklik, nesnelerin interneti gibi pek çok alanda sunulacak yeniliklerin çevre dostu üretimi ve iş güvenliğini güçlendireceğini belirtti.

“GÜÇLÜ EKONOMİ, TEKNOLOJİYLE BARIŞIK ÜRETİMLE MÜMKÜNDÜR”

Konuşmasında sürdürülebilir kalkınma vurgusu yapan Tugay, “Biz, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yalnızca ticareti değil, aynı zamanda bilimsel bilgi üretimini ve sürdürülebilir teknolojiyi destekliyoruz. Çünkü biliyoruz ki güçlü bir ekonomi ancak çevreye duyarlı, insana değer veren bir üretim modeliyle mümkündür” ifadelerini kullandı.

YÜKSEL: EMEKTEN VE HALKTAN YANA POLİTİKALAR

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel, “ Ülkemizin kalkınmasına toplumsal refahın yükselmesinin en önemli yolu sanayi yatırım ve sektörlerle birlikte tüm alt sektörlerde kamu yararı doğrultusunda planlı üretimin gerçekleşmesiyle sağlanır. Bunun yolu ise bilimsel e teknik uygulamalardır. Bu uygulamaların yaşama geçmesi ise mühendislik hizmetleri ile sağlanır. Emekten ve halktan yana politikaların yaşama geçirilmesi barışın, eşitliğin ve toplumsal refahın sağlanmasına katkı sağlanacaktır. Sorunların çözümü için tek yöntem madencilik bilim ve tekniğine uygun yapılmasıdır. Yeraltı kaynakları önemli bir potansiyele sahiptir. Bilimi ve teknolojiyi esas alan ve dış girdilere bağımlı olmayan sanayi politikaları hedeflendiğinde katma değerler talebin artmasını sağlayacaktır. Ülkenin doğal kaynakları daha iyi değerlendirilebilecek” ifadelerine yer verdi.