Son Mühür/Merve Turan- İzmir, Aydın ve Manisa başta olmak üzere Ege Bölgesi'nde sıcak hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyrediyor.

03.09.2025 hava durum

Bölge genelinde bugün hava az bulutlu ve açık olacak. Rüzgarlar kuzeyli yönlerden orta kuvvette eserken, kuzey ve batı kesimlerde zaman zaman kuvvetli rüzgarlar etkili olabilir. Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklar İzmir ve Manisa'da 36 derece, Aydın'da ise 39 derece olarak tahmin ediliyor.

Perşembe ve Cuma Günü hava durumu

4 Eylül Perşembe günü de hava durumu değişmeyecek. Bölge genelinde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. En düşük ve en yüksek sıcaklıklar İzmir için 23-34, Aydın için 24-39 ve Manisa için 21-37 derece aralığında olacak.

Cuma günü ise sıcaklıklarda bir miktar düşüş öngörülüyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 1-2 derece üzerine inmesi bekleniyor. Ayrıca cuma günü öğle saatlerinden sonra, İzmir'in kuzey ve kuzeydoğusu, Manisa'nın kuzeyi ve özellikle Bozdağ gibi yüksek kesimlerde yerel ve hafif sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Cuma günü için tahmin edilen sıcaklıklar İzmir'de 23-31, Aydın'da 23-34 ve Manisa'da 22-36 derece olarak belirtiliyor.