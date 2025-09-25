Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Kooperatif davasında eski Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile İZBETON Eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da aralarında olduğu 11’i tutuklu toplam 65 sanığın yargılandığı davada 5 tutuklu sanık tahliye edildi. Dava sürecinde sanıklardan bazıları İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın süreci durdurduğuna dair savunmalarını yaptılar.



Dava sürecine katılmayan Başkan Tugay, kendisine yöneltilen eleştirilere şu yanıtı verdi;

"ŞİKAYETTE BULUNMADIK"

"Konuşmak istemediğim bir diğer konuda kentsel dönüşümün kooperatif eliyle yapılmasının ve eski belediye başkanımız ve CHP İzmir İl Başkanımız gibi isimlerin tutuklu yargılanması. Biz kooperatifler hakkında herhangi bir kuruma şikayette ve bildirimde bulunmadık. Tutuklu yargılananların tutuksuz yargılanmalı. Diğer taraftan suçlanan kooperatifler zaman zaman dolaylı yoldan ya da imalı yoldan adımı geçirerek; ‘cemil tugay göreve geldikten sonra kooperatif modelini durdurdu’ ifadeleri kullanılıyor. Mesnetsiz iftira."

"BEN DE BUGÜN CEZAEVİNDE OLABİLİRDİM"

İzBB Uzundere’de Ege Mahallesini kentsel dönüşüm alanı olarak belirlerdi ve kentsel dönüşüm yapmayı üzerine aldı. Kooperatifleri doğru buluyoruz ama yapı kooperatiflerinin eskisi kadar popüler olmadığını biliyoruz. Bu kooperatifler bildiğimiz kooperatifler değil. Bu kararı almamızın nedeni Danıştay raporudur. Biz bu raporları dikkate almalıyız. Belki de ben bugün cezaevinde olabilirdim . Benim bundan sonra mesnetsiz bir iftiraya maruz kalmamayı diliyorum. Biz geldiğimizde hiç kimsenin elini kolunu tutmadık. Bu inşaatların bitmeyeceği belliydi. Ben müfettişe ben senin sözünü dinlemiyorum deseydim bu inşaatlar yine bitmeyecekti. Kimse beni bu şekilde suçlayamaz. İzmir ahlakla, gecemizi gündüzümüze katarak hizmet etmeye devam edeceğiz. Bakanlık ile uyumlu çalışmaya devam edeceğiz. Hiç kimseden ahlaksız teklifimiz olmadı. Maliye bakanı ile görüştüm diye AK Parti’ye geçecek diye hakkımda dedikodu çıkardılar."