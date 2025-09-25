3'üncü Lig 4'üncü Grup takımlarından Altay, altyapısından yetiştirdiği genç yetenek Osman Utkan Gülalan’ı profesyonel kadrosuna dahil etti. 16 yaşındaki orta saha oyuncusu, kulüple 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde gerçekleşen imza törenine, Başkan Sinan Kanlı ve futbolcunun ailesi de katıldı. U19 takımında forma giyen Gülalan, bir süredir A takımla da antrenmanlara çıkıyor.

Kulüpten tebrik mesajı

Altay kulübü, resmi açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Osman Utkan Gülalan'a Altay formasıyla üstün başarılar diliyoruz."

Osman Utkan Gülalan’dan duygusal açıklama

Genç futbolcu, imza sonrası sosyal medya hesabından şu sözlerle duygularını paylaştı: "Bugün 6 yıldır formasını gururla taşıdığım Altay kulübümle profesyonel sözleşmeye imza atmanın mutluluğunu yaşıyorum.

Altyapıda geçirdiğim her yıl bana çok şey kattı. Bu süreçte emeği olan tüm hocalarıma, aileme ve her zaman yanımda olan herkese teşekkür ediyorum.

Şimdi çok daha fazla çalışma, çok daha fazla mücadele zamanı. Altay için en iyisini yapmak için sahada olacağım."

Süper Lig devlerinin radarında

Osman Utkan Gülalan’ın yeteneği yalnızca Altay camiasında değil, Süper Lig devlerinde de yankı uyandırdı. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un genç yıldız için Altay’a 600 bin Euro’luk teklif sunduğu öne sürülüyor.