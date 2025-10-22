Son Mühür/ Emine Kulak- CHP İzmir 39. Olağan kongresi geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Tek adaylı kongrede CHP İzmir yeni il başkanını seçti ve Çağatay Güç yönetimi başladı. Gerçekleşen kongrede CHP il yönetimi ve kurultay delegeler listesinde değişiklik yaşandığı, bu durumun İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Murat Bakan arasında gerilime neden olduğu iddia edilmişti.

TUGAY:RAHATSIZ OLDUĞUMU İFADE ETTİM



İddialar hakkında konuşan Tugay, “Ben burada olası bir tartışmayı paylaşacak değilim ama siyasette içerisinde zaman zaman anlaşmazlıklar olur. İl yönetiminde son dakika yapılan bazı değişikliklerden rahatsız olduğumu olabilen en uygun dille ifade ettim. Siyasette zaman zaman olur böyle anlaşmazlıklar“ dedi