Son Mühür- Olay, saat 13.00 sıralarında Bayraklı’nın 7190 Sokak’ında bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre, evde tek başına bulunan 75 yaşındaki Mustafa Demir, çay demlemek için ocağı yakmak isterken çakmağın ateşlenmesiyle tüp patladı.

Patlamanın etkisiyle ev çökerken mahallede büyük bir gürültü duyuldu. Patlamayı duyan çevre sakinleri hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Evin enkaza dönmesi üzerine göçük altında kalan Mustafa Demir, mahalle sakinlerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Vücudunda ciddi yanıklar oluşan yaşlı adam olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İzmir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

“Gaz sıkışması olabilir”

Patlama esnasında evin yan tarafındaki iş yerinde çalışan bir vatandaşın da başına tuğla parçası isabet etti. Hafif yaralanan kişi, olay yerinde ayakta tedavi edildi.

Patlamanın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, evin bulunduğu alan kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri çevrede inceleme yaparken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

“Babam yoğun bakımda, durumu iyiymiş”

Olaydan sonra bölgeye gelen Mustafa Demir’in oğlu Umut Demir, patlamayı komşularının haber verdiğini belirterek şunları söyledi:

“Patlama sesi duymuşlar, hemen bizi aradılar. Ben iş yerinden çıkıp geldim ama ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Babam yaralıymış, hastaneye kaldırılmış.

Şu anda yoğun bakımda ama durumu iyiymiş. Muhtemelen tüp açık kalmış olabilir. Çay demlemek isterken gaz sıkışması olmuş deniliyor. Babam yaşlı, fark edememiş olabilir. Şimdilik hastaneden gelecek haberleri bekliyoruz.”

Muhtar: “Üç tekerli motorum bile sarsıldı”

Doğançay Mahallesi Muhtarı Arzu Nisa, patlama anında bölgeye yakın olduğunu belirterek yaşananları şöyle anlattı:

“Yoldaydım, üç tekerli motorum aniden sarsıldı. ‘Ne oldu’ dememe kalmadan bir evden dumanlar yükseldi. Hemen olay yerine koştum.

Mustafa amcayı dışarı çıkarıyorlardı, ortalık duman içindeydi. Her yer çok kötü durumdaydı. Kanlar içinde yatıyordu, vücudunda ciddi yanıklar vardı.

Hemen 112’yi aradım. Sonrasında itfaiye ve polis geldi. Anladığımız kadarıyla çay yaparken tüp patlamış. Gaz sıkışması yaşanmış ve bu da büyük bir patlamaya neden olmuş.”

Soruşturma sürüyor

Olay yeri inceleme ekipleri, patlamanın kesin nedenini belirlemek için evin enkazında çalışma başlattı. İlk bulgular, patlamanın gaz sızıntısı ve sıkışması sonucu meydana geldiğini gösteriyor.