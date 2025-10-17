Son Mühür/ Emine Kulak- Atakan Başpehlivan- CHP İzmir’de kongre süreci bugün tamamlanırken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay kongrede yaptığı konuşmada hem partililere birlik mesajı verdi hem de CHP’nin tarihsel misyonuna vurgu yaptı.

TUGAY: İKTİDAR OLACAĞIZ

“CHP, Kuvayı Milliye’nin devamıdır, Cumhuriyet’in sigortasıdır” diyen Tugay, partililere seslenerek, “Kongremize hepiniz hoş geldiniz. Bir başka tarihi kongre yaşıyoruz. Buradan içeri girerken sayısız yoldaşımla karşılaştım. Biz büyük bir aileyiz. Köklü bir aileyiz. Öyle bir kökten geliyoruz ki biz Kuvvayi Milliye’nin devamıyız. Biz Dünyanın en büyük liderinin partisiyiz. Türkiye’nin çıkarları için çalışan partiyiz. Bizim liderlerimiz kolay yetişmedi. Biz kendi yoldaşlarımıza güveniyoruz. Mustafa Kemal’in askerleriyiz biz. Kurulduğumuzdan bugüne kadar Cumhuriyet’in sigortası olduk. Hangi etnik kökenden hangi inançtan olursa olsun eşit haklara sahibiz biz. Bunu bize Cumhuriyet sağladı. Eğer haksızlık karşısında dimdik duruyorsanız siz CHP’lisiniz. Her türlü haksızlığa karşı demek için CHP’desiniz. Yerel seçimlerdeki zaferi sürdüreceğiz. Vatandaşlarımıza bu zulmü hak etmediklerini söyleyeceğiz. En kısa zamanda seçimler olacak ve biz iktidar olacağız. Birçok partilimizi ve belediye başkanlarımızı içeri attılar. Onlar bedel ödüyorlar. Onlar CHP’li olmanın bedelini ödüyorlar” dedi.

"ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜCÜ PAYLAŞALIM"

Konuşmasına devam eden Tugay, "Partim bu şanlı örgütün temsilcisi olarak o görevi yapacaksın dedi. Gece rüyalarımızda bile çalışıyoruz. Bu salonda on u düşündüm. Sıradan biri olarak, delege olarak, belediye başkanı olarak buralarda oturdum. Yarın öbür gün CHP'nin neferi olarak oturmaktan da onur duyarım. Şenol Başkan bayrağı taşıdım bu bayrağı başka bir arkadaşa veriyorum dedi. Ne mutlu böyle düşünen ve bunu söyleyebilene. Bu kongre salonlarında tartışmalar, gerginlikler yaşandı ama rica ediyorum bunlar geçici, bizler geçiciyiz. CHP kalıcı. Biz sadece bayrağı taşıyoruz. Kimse başka anlam çıkarmasın. Önemli olan size o barak verildiği zaman perişan da olsa, aç da olsanız o onurlu bayrağa sahip çıkıyor musunuz önemli olan odur. Yeni yönetime gelecek arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ama asıl mesele şu ki biz bu arkadaşlarımızı yalnız mı bırakacağız yoksa bu arkadaşlarımızla sarmaş dolaş olup haksızlıklara karşı mı olacağız. Birlik ve beraberlik öylesine bir güç ki. Şimdi de iki şey daha önemli bir tanesi Özgür ve Güç. Özgürlüğü ve gücü biz de paylaşalım. Biz hep beraber bu gücü ve özgürü paylaşalım" dedi.

"ÇAĞATAY'I KAYBETMEK İSTEMEDİM AMA..."

Tugay, konuşmasında CHP İzmir İl Başkan adayı Çağatay Güç ile geçmişteki siyasi ilişkisine değinerek, "O Aliağa'da ben Karşıyaka'da siyaset yaptım. Yolumuz kesişmemişti. Ancak Aliağa merkezde Ramazan iftarı yaptık ve Allah'tan diledim. Çağatay başkan ile çalışmayı diledim. Sonra Aliağa'da belediye başkanlığını çok az bir oy ile kaybedince birlikte çalışmayı teklif ettim. Hakkını helal et, ben de ediyorum. Gazeteciler bugün sordu. Nasıl oldu Çağatay Başkan'ın başkanlığı dediler. Ben de inanmayacaksınız ama sürpriz oldu dedim. Çağatay güç hepimizin ve özellikle belediye başkanlarının çok sevdiği bir isim. Çağatay'ı kaybetmek istemedim. Çok güzel çalıştığım bir insandı. Ama Genel Başkanımız son karar olarak Çağatay Güç'ün aday yapılmasını istediğini söyleyince ve ben de öğrenince İzmir Çağatay'dan mahrum kalmasın dedim. Siz de olabilirdiniz, yaptığınız iyi şeylerle takdir ederdik, alkışlardık. Ancak Genel Başkanımız böyle bir irade gösterdi diye buna karşı çıkmamalısın. Genel Başkanlık için geçmişte de isimler önerilmedi mi? Neticede partimizin başarısı esas oldu. Belki bugün hiç tanımadığınız bu genç arkadaşınız bu partide herkesi kucaklayacak. Toplum yeni yüzler görmek istiyor. Yeni siyasette güç olduğunu unutmayın. Büyükşehir Belediye Başkanı kurultay delegesi olmak zorundadır dedi ben de kabul ettim. Benim ismim yazılınca bir kurultay delegenin ismi silindi. Ondan sonra Ensar Başkanı aradım. Ben kurultay delegesinden çekilmek ve ilçe başkanımızı önermek istiyorum dedim. Balçova İlçe Başkanı Murat Aküzüm'dü. Ben herkes için aynı şeyi yaparım. Hepiniz kardeşimsiniz" dedi.