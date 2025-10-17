İzmir’de motosikletiyle şehir içinde dolaşarak yayalara ve sürücülere sözlü tacizde bulunan, onları korkutucu şekilde takip edip bu anları kayda alarak sosyal medyada paylaşan bir kişi gözaltına alındı. Görüntülerin kısa sürede yayılması üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Motosikletle yayaları korkuttu, o anları kaydetti

Şüpheli F.Ç.’nin, İzmir sokaklarında motosikletle dolaşırken yayalara tehlikeli biçimde yaklaşarak rahatsız edici sözler söylediği, bazı kişileri korku ve paniğe sürüklediği belirlendi. Bu sırada cep telefonu kamerasıyla mağdurları izinsiz olarak kayda alan şüphelinin, görüntüleri daha sonra sosyal medya hesabından paylaştığı tespit edildi.

Savcılık harekete geçti

Sosyal medyada hızla yayılan videoların ardından birçok vatandaş tepki gösterdi. Görüntüler üzerine mağdurlardan birinin resmi şikayette bulunmasıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu kimliği tespit edilen şüpheli F.Ç., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Çok sayıda suçtan işlem başlatıldı

Emniyetteki işlemlerinin ardından F.Ç. hakkında “Kişilerin Özel Hayatına İlişkin Görüntü veya Sesleri Basın Yayın Yoluyla Yayma”, “Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma” ve “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma” suçlarından adli işlem başlatıldı. Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.