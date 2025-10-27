Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca ve AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız’ın kent geneline dair yaptığı eleştirilerine sert yanıt verdi.

“Ne kaçak yapısı, bu halkın çay bahçesi”

AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, dönemin Karşıyaka Belediye Başkanı olan Tugay’ın, Büyükşehir’in yetki alanında kaçak kafe ve WC yaptırdığını, dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ise bu duruma göz yumduğunu iddia etmişti.

Başkan Tugay, iddiaları “cahillik” olarak niteleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Okuduğum zaman irkildim resmen. Ne kaçak yapısı dedim. Bu lafı edilen yapı, Karşıyaka halkının çok talep ettiği, deniz kenarında uygun fiyatlı bir çay bahçesi nedeniyle yapılmış geçici bir yapıdır. İstediğimiz zaman kaldırabiliyoruz. Bunu kaçak yapı diye nitelemek ayıptır, insanların aklıyla alay etmektir. Bunun adı cahilliktir.”

Tugay, söz konusu alanı Karşıyaka’nın emeklileri ve orta gelirli vatandaşlarının sıklıkla kullandığını belirterek,

“İzmir’in dört bir yanından insanlar oraya gelip çay içiyor, evden kahvaltılık getiriyorlardı. Tuvalet en çok istenen şeylerden biriydi, o taleplere karşılık yaptık. Ne yaptıysam halk için yaptım.”

dedi.

Otopark tartışması: “Belediyeyi zarardan kurtarıyoruz”

AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Alsancak bölgesinde yol kenarı otoparklarını abonman sistemine geçirmesi sonrasında ortaya çıkan boş alanları eleştirerek, uygulamayı “zihni sinir belediyeciliği” olarak nitelendirmişti.

Başkan Tugay, Yıldız’ın sözlerine yanıt vererek tasarruf önlemlerine dikkat çekti:

“Tasarruf konusunda almaya çalıştığımız önlemler için bize destek olmuyorlar. Otopark işletmelerinden kaynaklanan ciddi zarar var. Bu zararların büyük kısmı personel giderlerinden kaynaklanıyor. Biz bu otoparkları orada oturan vatandaşlarımıza ve esnafa tahsis ettik. Başka birine değil.”

Tugay, uygulamanın belediyeyi büyük bir mali yükten kurtaracağını belirterek,

“Şikâyet edenleri duyuyoruz ama memnun olanları da çok duyuyoruz. Zaman içinde gerekirse düzenleme yaparız. Ancak belediyeyi zarara uğratmamak ve otoparkları değnekçilere bırakmamak gerekiyor. Bizim yaptığımız en doğru çözümdür.”

ifadelerini kullandı.

“Eleştiri değil destek bekliyoruz”

Tugay, alınan kararların İzmir’in mali disiplini ve kamu yararı için olduğunu vurgularken, muhalefetten eleştiri yerine çözüm odaklı yaklaşım beklediklerini söyledi:

“Bizim hedefimiz İzmir’i zarardan korumak, halkın yararına işler yapmak. Eleştiriler yerine destek olsalar, kent çok daha hızlı ilerler.”