Son Mühür / Atakan Başpehlivan Bir dönem CHP Genel Sekreterliği gibi görevlerde de bulunmuş olan İzmir eski milletvekili Kamil Okyay Sındır, 2 Kasım'da gerçekleşecek olan 47. İstanbul Maratonu'nda ÇYDD Karşıyaka Şubesi adına koşacağını açıkladı.

Kamil Okyay Sındır: Üniversiteli gençlerimizin eğitimine güç katmak için koşuyorum

Yayınladığı açıklamasında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Karşıyaka Şubesi adına koşacağını belirten Kamil Okyay Sındır, "47.İstanbul Maratonu’nda; üniversiteli gençlerimizin eğitimine güç katmak, gençlerimizin çağdaş, aydınlık geleceğine ışık olmak amacıyla, ÇYDD Karşıyaka Şubesi takımında koşuyorum." diye konuştu.

"Bu dayanışmaya katılmaya sizi davet ediyorum"

Son olarak, her adımlarının bir gencin geleceğine umut olsun diye koşacaklarını kaydeden CHP'li Sındır, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Sizin desteğiniz ile, birlikte atacağımız her adım, eşit ve çağdaş gelecek hedefimize bizi bir adım daha yaklaştıracak. Her adımımız bir gencin geleceğine umut olsun diye, bu dayanışmaya katılmaya sizi davet ediyorum."