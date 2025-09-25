Son Mühür/ Emine Kulak- CHP ve AK Parti arasında İzmir’deki çöp krizi üzerinden başlayan tartışma büyüyor. CHP’li İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek’in, “Çöp depolama alanları Bakanlık tarafından kapatıldı” sözlerine AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan sert yanıt vermiş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a çağrıda bulunarak açıklama yapmasını istemişti. Yaşanan tartışmaların ardından Başkan Tugay da bugün basın karşısına geçerek hem çöp sorununa hem de kooperatif sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

“HARMANDALI’NDA SONUÇLANMIŞ DAVA VAR”

Tugay yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Her iki konuda bugüne kadar detaylı konuşmak istemedim. Atık ve çöp konusunu siyasete konu olmasını düşünmüyorum. Siyaset üstü bir konu. Her gün 5 bin 500 civarında şehrimizden atık çıkıyor. Bu atıkların bertarafı siyaset olmaz. Bu konu herkesi ilgilendirir. Birileri toplumun halkların karıştırmaya çalışırken bu konuda herkesin bilgisi olması lazım. Toplama aşaması kanun ile ilçe belediyelerine verilmiş bir iştir. İlçe belediyeleri kendi sınırları içerisinde atığı toplamakla yükümlüdür. Transfer konusu ve toplanan atığı bertaraf etmesi Büyükşehir’in işidir. Bunu herkes aklında doğru oturtsun. Şehrimizde 1992 yılında Harmandalı depolama alanı olarak belirlenmiş. O zamanlarda taşıma aracılığı da olmadığı için kimse tepki göstermemiş ve uzun yıllar depolama alanı olmaya devam etmiş. Çevre ilçeler kendi ilçe sınırları içerisinde belirledikleri depolamada çöpleri topluyordu. 2012 yılından itibaren depolama Büyükşehir’e geçti. Atık döküm alanı ile istenmeyen durumlar, ÇED raporları gibi şeyler istenmeye başladı ve 2012 yılından itibaren yeni mevzuata göre belirlenmeye başladı. İzmir’in çöpleriyle ilgili yeni bertaraf tesisi kuralım diye çaba gösterilirken diğer taraftan kayda değer ilerleme gösterilemeyen ve şehrin atığı fazla olması nedeniyle Harmandalı kullanılmaya devam edildi. Harmandalı’nın kullanılması ile ilgili bir sonuçlanmış dava var. 2022 yılında heyelan riski ile açılmış bir dava. 2023 yılında ise İdare Mahkemesi’nin de bir davası var. 2025 Haziran ayında bu alanı kullanmamaya başladık. Bergama ve Ödemişte entegre çöp tesisi yapıldı ve izin alındı. 2015 yılında Yamanlar için bir ÇED başvurusu yapıldı. ÇED sürecinde Devlet Şu İşleri Büyükşehir’den susuzlaştırma projesi istedi. Öngörülen alan belediyeye ait alan değil. Bu nedenden dolayı bu proje durdu. Olgunlaşmış başvurular ve ilerletilmiş süreçler var. Menemen Çaltı’da Tire Karateki’de Kemalpaşa’da organize sanayi bölgesinde de evsel atık yapmak üzere bir süreç başlatılmıştı. Bu başvurular değişik sebeplerle durduruldu. Bazıları siyasete malzeme edildi bazıları da bürokratik süreçlerle durdu. Kemalpaşa evsel atık tesisinin neden durdurulduğunu bilmiyoruz. 11 tane yeni ön etüt var. Devam ediyor ve buralardan sonuç almayı umut ediyoruz”

“11 YENİ ÖN ETÜT ALANI VAR AMA RUHSATI BİZİM DEĞİL”

“Yürütülen çalışmalar neticesinde sahada kısmen ve tamamen depolama hakkında rapor tahsis edilmesi ve tesiste depolamaya devam edilmesi haline’ danıştayın raporunda bu ifade geçiyor. Harmandalı’nda jeolojik bir analiz raporu hazırlattık. Bölgede heyelan riskinin olup olmaması noktasında. Üniversiteye ise bu rapor onaylatıldı. İzmir Büyükşehir’e bazı şartlar getirildi ve biz bu sorumluluğu aldık. İzmir’de hepimizin günlük yaşamında ürettiği atıkların bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Bunlar çağdaş bir şekilde gerçekleştirilmesi lazım. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu alanları belirlemek için ya bizim alanlarımız olması lazım ya da uygun görülen yerlerin sahibi kimse onlardan istenilmesi gerekir. 11 tane ön etüt alanı İzBB’nin değil. Bunların bir kısım vera alanı bir kısmı maden alanı. Buraların tahsilatı yapılması lazım. Buraların ruhsatını da Bakanlık veriyor. Biz Bakanlığa muhtaç kalıyoruz. Harmandalı’nda o bölgede yaşayan vatandaşların anlıyoruz. Ancak mecburen orayı kullanmaya mecbur kalıyoruz. En iyi şekilde çağdaş bir şekilde yapmaya devam ediyoruz.”

“GÖKAN ZEYBEK YANLIŞ BİLGİLENDİRİLMİŞ, SAYGILI VE İNAN BİZE YOL AÇTI”

“Bugün burada açıklama yapmamın nedeni Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek’in yaptığı açıklama ve İzmir’deki siyasetçilerin tepkileri. Dün konuştuk Gökan Zeybek ve yanlış bilgilendirilmiş. Bakanlık kapatmadı Harmandalı’yı. Bize Bakanlık kentteki çöp için bize bir yol açtı. AK Parti İzmir İl Başkanı ve Eyyüp Kadir İnan’ın katkısı olmuştur. Karşıyaka ve Buca’da şehir içerisinde çöplerin birikmesi ilçe belediyyelerin işçileriyle yaşadığı sorunlardır. Bunların çözümleri için Buca Belediye Başkanı ile görüştüm bugün ise Karşıyaka Belediyesi ile görüşmek için buraya davet ettim”