Son Mühür/Gamze Eskiköy- Çiğli Belediye Meclisi, kredi kullanımı gündemiyle olağanüstü toplandı. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) grubu, kredi maddesini protesto ederek ilk oturuma katılmadı. Gündem maddesi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldükten sonra aynı gün ikinci oturum gerçekleştirildi.

Mecliste yapılan oylama sonucunda, belediyenin hizmetlerini sürdürebilmesi için 45 milyon TL tutarında kredi kullanımı kabul edildi. Kredinin kullanımı için Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’a yetki verildi.

Önler: Çiğli’nin geleceği ipotek altında

AK Parti grup sözcüsü Kadir Önler, krediye karşı olduklarını açıklayarak, “Bizim göreve geldiğimizden itibaren bu kredi başvuruların üçüncüsü. Toplamda 350 milyonluk bir kredi ihtiyacı oluştu. Göreve geldiğimizde Çiğli halkının hizmetlerde kesintiye uğramaması adına ne gerekiyorsa yaptık ancak geldiğimiz noktada mali yapı geçmiş krediler ve şimdikilerle belediyenin iflas durumuna geldiğin görüyoruz. 25 Yıllık CHP yönetimi ile bu hale geldi. Bu krediler ile Çiğli’nin geleceği ipotek altına alındığını görüyoruz. Keşke bu krediler Çiğli halkına hizmet olarak kullanılsaydı. Ancak çöplerin toplanmadığını görüyoruz. Bu yüzden grup adına red veriyoruz” dedi.

Özer: 15 kriterden 12’si uygun görüldü

Kredi başvurusuyla ilgili teknik sürece değinen CHP’li Rıfat Özer, “Bu kredinin onaylanması için 15 tane kriter var 12 tanesi uygun görülmüş 3 tanesi görülmemiş. Kredinin onaylanması için 15’i de tam olmalı. Bunlardan 1 tanesi salt çoğunluk. Diğer iki konu meclisi değil icrayı ilgilendiren konular. Bunlardan biri kredi başvurusuna belediyenin borçları eklenmemiş. Diğeri ise ekonomi bankasından gelen ekler eklenmemiş. Kredinin onaylanmamı bu 3 maddeden olmuş” şeklinde konuştu.

Yıldız: Eksiklikler tamamlandı

Rıfat Özer’in açıklamalarına yanıt veren Başkan Onur Emrah Yıldız, kriterlerin yerine getirildiğini vurgulayarak, “diğer iki maddeyi arkadaşlarımız halletti. Meclis’i de şimdi hallediyoruz” dedi.

Oylama sonucu

Yapılan oylama sonucunda, 45 milyon TL tutarındaki kredi kullanımı 18 kabul, 1 ret oyu ile kabul edildi.