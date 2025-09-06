Son Mühür / Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 94. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) kapsamında, kent genelindeki Dayanışma Noktaları’ndan hizmet alan çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Bayraklı’dan fuara katılan 46 çocuk ve 17 yetişkin, Kültürpark’taki yemek alanında Başkan Tugay ile birlikte yemek yedi ve sohbet etme fırsatı buldu.

Başkan Tugay çocuklarla yakın temasta bulundu

Çocuklarla ilgilenerek onlarla vakit geçiren Tugay, fuar alanında gezerek katılımcılarla fotoğraf çektirdi. Ziyaret sırasında çocukların ve ailelerin sorularını yanıtlayan Başkan, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal hizmet çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Fuar alanında yoğun ilgiyle karşılaştı

Başkan Tugay, Kültürpark’ta halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ziyaretçilerle sohbet eden Tugay, yurttaşların sorun ve taleplerini dinledikten sonra fuar alanından ayrıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal dayanışma faaliyetleri, fuar kapsamında bir kez daha halkla buluşturulmuş oldu.