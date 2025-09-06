İzmir’in Buca ilçesinde yer alan Mustafa Kemal Atatürk Maskı, kentin simge yapılarından biri. 42 metre yüksekliği ile Türkiye’nin en büyük heykeli olarak kayıtlara geçen bu dev eser, aynı zamanda dünyada kabartma heykeller arasında onuncu sırada bulunuyor.

Yapım Süreci ve Maliyeti

Atatürk Maskı’nın yapımına 2006 yılında başlandı. Buca Belediyesi ile heykeltıraş Harun Atalayman’ın iş birliğiyle inşa edilen anıt, üç yıl süren çalışmaların ardından 2009’da tamamlandı. 4,2 milyon lira maliyetle hayata geçirilen heykel, iskele sistemi üzerinde yükseliyor ve çelik yapıdan oluşuyor.

Anlamı ve Sözleri

Anıtın sol alt köşesinde Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” sözü ile imzası kabartma olarak işlenmiş durumda. Bu detay, heykelin görsel büyüklüğünün yanı sıra manevi yönünü de öne çıkarıyor.

Zorluklarla Onarıldı

2010 yılında açılan Millî Mücadele ve 9 Eylül Müzesi, heykelin içerisinde kısa süreliğine ziyaretçilere hizmet verse de daha sonra kapatıldı. Yıllar içinde hava şartlarından etkilenen heykel için 2018’de onarım çalışmaları yapıldı. Anıtın bazı bölgelerine vinçlerin ulaşamaması nedeniyle, onarımda dağcılardan yardım alındı.

İzmir’in En Güzel Manzarası

Atatürk Maskı, İzmir’in en güzel manzaralarından biri olarak da gösteriliyor. Hem büyüklüğü hem de konumu itibarıyla kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken heykel, Buca’nın simgesi haline gelmiş durumda.

Bugün hâlâ dimdik ayakta duran Atatürk Maskı, sadece devasa boyutlarıyla değil, taşıdığı tarihi ve kültürel anlamıyla da dikkat çekiyor. İzmir’e yolu düşen herkesin mutlaka görmesi gereken bu anıt, kentin hafızasında önemli bir yere sahip.