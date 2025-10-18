Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, CHP İzmir İl Kongresi’nde İl Başkanı olarak seçilen Çağatay Güç ve yönetimini tebrik etti. Tugay, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet Halk Partimizin İzmir İl Kongresi’nde İl Başkanı olarak seçilen değerli kardeşim Çağatay Güç’ü, yönetimi ve delegelerimizi kutluyor, yeni görevlerinde başarılar ve kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.

"HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Tebrik mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Tugay, “Birlik ve beraberlik içinde, ülkemizin yarınları için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Kongremizin partimize, il örgütümüze ve İzmir’imize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Cemil Tugay’ın mesajı, CHP İzmir’deki yeni dönemin dayanışma ve ortak mücadele ruhu ile başlamasına işaret etti.