Son Mühür/ Beste Temel - Efes Selçuk Belediyesi’nin 2019 yılında hizmete açtığı Deppo Efes Masal Evi, tarım işçisi kadınların çocuklarını güvenle emanet edebildiği bir merkez olarak faaliyet gösteriyor. Belediye, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği bu projeyle hem kadınların iş gücüne katılımını artırıyor hem de çocukların gelişimini destekliyor.

Tarlada, bahçede veya soğuk hava deposunda çalışan kadınlar, mesai saatleri boyunca çocuklarını Masal Evi’ne bırakabiliyor. Okul öncesi öğretmenlerin gözetiminde çocuklar, gelişimlerine uygun etkinliklerle dolu bir gün geçiriyor.

“Çalışırken gözümüz arkada kalmıyor”

Deppo Efes Soğuk Hava İşletmesi’nde uzun yıllardır çalışan Sakine Yalçın, iki çocuğunu Masal Evi’nde büyüttüğünü belirterek, “Çocuklarımızı güvenli bir yere bırakabiliyoruz, bu bizim için çok önemli. Çalışırken gözümüz arkada kalmıyor. Öğretmenlerimiz çok ilgili, çocuklarımız emin ellerde. Belediyemize çok teşekkür ediyorum.” dedi.

“Kadınlar için çok değerli bir proje”

Tarım işçisi Burçin Karşiray ise Masal Evi’nin kadınlar için büyük kolaylık sağladığını vurguladı: “Oğlumu bir yıldır Masal Evi’ne bırakıyorum. Kadınların iş hayatına katılması için bu proje çok anlamlı. Çocuklarımız hem eğitim alıyor hem de sosyalleşiyor. Biz anneler için büyük bir destek.” ifadelerini kullandı.

“Bu hizmet olmasa çalışamazdım”

İki çocuk annesi Gonca Çelik, Masal Evi sayesinde çalışabildiğini belirterek, “Belediyemiz bu hizmeti sunmasaydı işe gelemezdim. Çocuklarımı güvenli bir yere bırakabiliyorum, bu bizim için çok kıymetli. Efes Selçuk Belediyesi’ne teşekkür ediyorum.” dedi.

“Kadın istihdamı arttı”

Deppo Efes’te faaliyet gösteren bir meyve firmasının işvereni Abdülselam Akgün, Masal Evi’nin hem kadınlar hem de işverenler için olumlu etkiler yarattığını söyledi: “Kadınlar çocuklarını güvenle bırakabildikleri için rahatça çalışabiliyor. Bu sayede daha çok kadına istihdam yaratabiliyoruz. Belediye Başkanımız Filiz Ceritoğlu Sengel’e teşekkür ederim.”

Kadın dostu belediyeciliğin örneği

Efes Selçuk Belediyesi’nin Deppo Efes Masal Evi projesi, kırsal kesimde yaşayan kadınların ekonomik özgürlüğünü destekleyen örnek bir sosyal belediyecilik uygulaması olarak öne çıkıyor. Belediye, bu modelle hem kadınların üretim sürecine katılımını artırıyor hem de çocuklara nitelikli bir eğitim ortamı sunuyor.