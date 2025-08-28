Son Mühür/SercanEngerek- Önceki günlerde bir etkinlikte Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet’e alkışlamadığı gerekçesiyle tepki göstermesiyle dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan yine bir alkış tepkisi geldi. Tugay, ünlü tarihçi İlber Ortaylı'nın konuk olduğu söyleşiyi açış konuşmasında “Burada alkışlamayanlar, buradan çıktığı zaman neye alkışlamadığı üzerine bir düşünsün” çıkışında bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği etkinliğe ünlü tarihçi İlber Ortaylı konuk oldu. Okan Bayülgen’in moderetörlüğündeki söyleşi öncesi kürsüye çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 103 yıl önce 26 Ağustos 1922’de Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve 30 Ağustos zaferini “tarihi gün” olarak nitelendirdi.

“O günlerde o savaşa giden ordunun bir parçasıymış gibi hissediyorum”

Mustafa Kemal Atatürk’ü derin saygı ve sevgiyle anan Tugay, “Biz Atatürk’ü maddi olarak kaybetmiş olsak da ona karşı duyduğumuz saygı ve sevgi en derinde. Aslında onun bize milletimize ve ülkemize duyduğu derin saygı, sevgi var. Biz sadece onun sevgisine, bize olan inancına karşılık vermeye çalışan insanlarız. O nedenle milletimize yaptığı önderlik, bize çizdiği yol her zaman rehberlik yapıyor. Bizler o günleri konuşarak tekrar tekrar nasıl bir yol yürüdüğümüzü hatırlıyoruz” dedi.

Afyonkarahisar’da her yıl 25 Ağustos’u 26 Ağustos’a bağlayan gece Şuhut’tan Kocatepe’ye düzenlenen yürüyüşü anımsatan Tugay, “Ben defalarca o yürüyüşe katıldım. Son birkaç yıldır dizimde sorun olduğu için ne yazık ki gidemiyorum. Ama gidemediğim için de kendimi hüzünlenmekten alıkoyamıyorum. Çünkü o yolu bizim gibi hisseden insanlarla yürüdüğüm her yıl sanki o günlerde o savaşa giden ordunun bir parçasıymış gibi hissediyorum. Milletini esaretten kurtarma kararlılığında olan yırtık ayakkabılı, zayıf, incecik, günlerce uykusuz kalarak ama çelik gibi bir iradeyle o yolları yürüyen ordunun küçücük de olsa bir parçasıymış gibi hissediyorum” ifadelerini kullandı.

“Övünmenin ötesine geçen bir şeyler yapmalıyız”

Cemil Tugay, Atatürk’ün “Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır” sözünü hatırlattı. “Atatürk’ün kendisi ve beraber savaştığı arkadaşları inancından bir gram ödün vermeden, bütün dünyaya meydan okurcasına o savaşı kazandılar” diyen Tugay, şunları söyledi:

“Bugün ülkenin geleceğini, içinde yaşadığımız kötü günleri düzeltemeyiz diyen umutsuzluğa kapılanların bir şeyleri hatırlaması gerekiyor. İnsanlık tarihinde, belki Türkiye’nin tarihinde tek bir defa gelecek liderin varlığıyla övünmenin ötesine geçen bir şeyler yapmalıyız. Böyle günler bir araya geldiğimiz günler, hepimizin birbirimizin omuzuna biraz daha yaklaştığımız, birbirimizin varlığından biraz daha güç aldığımız günler oluyor. Geçmişle gurur duymalıyız, ama bugünün yapılmasın gereken mücadelesini de asla unutmamalıyız. Milletimize güvenmemiz lazım. Bizi vatandaş yapan, padişahın kulu olmaktan çıkaran asil düşüncenin bize armağanının, değerinin farkında olmalıyız. Bugün içinde bulunduğumuz şartlar çok zor. Onlar o gün bir şekilde başarmış olabilir. Evet, açtılar, yorgundular, ayakkabıları yoktu, karşıların birçok milletin ordusu vardı ama başardılar. Ama biz bugün, biraz daha fazla çalışmalıyız, daha bilinçli olmalıyız, biraz daha fazla karakter sahibi olmalıyız, vatanını, milletini sevmeliyiz, çocuklara sahip çıkmalıyız, emeğin hakkını verebilmeliyiz. Ben bunun zor olduğunu düşünmüyorum. Ben bu şehrin belediye başkanıyım. Ama şu anda hepinizin ailesinin bir ferdi gibi konuşmak istiyorum. Gurur duyuyorum Atatürk’le, gurur duyuyorum Cumhuriyet’le, gurur duyuyorum Türk milletiyle.”

Alkış tepkisi

Sözlerinin ardından seyirciler tarafından alkışlanan Tugay, “salonda alkışlamayanlar olduğunu” belirterek tepki gösterdi.

Tugay, “Ne olur bu salonlarda daha dik duralım. Daha güçlü duralım. Burada alkışlamayanlar, buradan çıktığı zaman neye alkışlamadığı üzerine bir düşünsün” dedi.

Kaymakam Gözlet'e de tepki göstermişti

14 Ağustos’ta Urla Belediyesi tarafından düzenlenen Urla Bağbozumu Şenliğinde Cemil Tugay’ın Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet’e tepkisi de dikkat çekmişti.

Tugay, konuşmasında Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet’e alkışlamadığı gerekçesiyle “Değerli Kaymakamım alkışlamanızı bekliyoruz” diye seslenmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bu ülkeye ve bu milletin sahip çıkma adına herkesin alkışlamasını bekliyorum. Herhangi bir partiye oy istemek için bunu söylemiyorum. Çocuklarımızın boynunun bükük olmasına razı değilim.”