Son Mühür/ Osman Günden - Bostanlıspor ve Karşıyaka Sanat Derneği’nin ortaklaşa hayata geçirdiği otizmlilere yönelik Mandala Atölyesi, bu yıl üçüncü yılını dolduruyor. Eylül ayında başlayacak yeni dönem, Moris Karmona’nın eğitmenliğinde Bostanlı Gode Cengiz Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilecek. Atölye çalışmaları her çarşamba günü devam edecek.

Sanatla sosyalleşme fırsatı

Mandala Atölyesi, katılımcılara sadece sanatla uğraşma imkânı sunmakla kalmıyor; aynı zamanda sosyalleşme, iletişim becerilerini geliştirme ve kendini ifade etme fırsatı sağlıyor. Mandala çalışmalarının, otizmliler üzerinde odaklanma, sakinleşme ve yaratıcılığı artırma gibi olumlu etkiler yarattığı biliniyor.

Karmona: “Herkesi bekliyoruz”

Atölye eğitmeni Moris Karmona, tüm otizmli bireyleri ve ailelerini etkinliğe davet ederek, “Burada 3. yılımızı tamamlıyoruz. Mandala, arkadaşlarımız için hem sanatsal hem sosyal açıdan çok yararlı bir çalışma. Bize bu imkânı sunan ve her konuda destek olan, sergiler açmamıza vesile olan kulüp ve dernek başkanımız Avni Erboy’a teşekkür ediyorum. Bu yılın sonunda da yine bir sergi açmayı arzuluyoruz. Herkesi bekliyoruz” dedi.

Yıl sonunda sergi planı

Atölye çalışmalarının her yıl sonunda bir sergi ile taçlandırılması, hem katılımcılara motivasyon sağlıyor hem de toplumda farkındalık yaratıyor. Bu yılın sonunda da yapılan mandala eserlerinin bir sergi ile sanatseverlerle buluşturulması planlanıyor.