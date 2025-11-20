Son Mühür/ Emine Kulak- İzQ sponsorluğunda dün gerçekleştirilen İzmir Meets Teknoloji ve İnovasyon Zirvesi’ne önemli isimler katıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay açılış konuşmacılarından biri olurken, Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal yapısıyla beraber inovasyon kenti haline dönüşeceğini belirtti. Başkan Tugay, zirvede verilen arada Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Tugay gerçekleştirilen görüşmeye dair detayları anlattı.

‘MICROSOFT İLE BİR ŞEYLERİ YAPMAYI ÇOK İSTERİZ’

Tugay, Microsoft ile işbirliği konusuna sıcak baktıklarını belirterek, “Microsoft Genel Müdürü’nün sunumundaki konuşmayı dinledim. Orada günümüzdeki yapay zeka teknolojisinin şu andaki durumu ve geleceği ile ilgili hap ve etkili bilgiler verdi. Onun üzerine sohbet ettik. Microsoft ile bir şeyler yapmayı çok isteriz. Şu anda böyle bir noktada değiliz” dedi.

‘TÜRKİYE’DE YATIRIM EKSİĞİ VAR’

Ülke genelinde teknoloji ve inovasyon konusunda yatırımların eksik olduğuna değinen Tugay, “Türkiye’ye bu konularda yatırım maalesef yok. Bu yatırımların gittiği yerler dünyada geleceğin ülkeleri. Öyle de bir durum var. O yüzden kendi kendimize sormamız lazım: Neden bize bu tür yatırımlar olmuyor da başka ülkelere oluyor, diye? Biraz işte bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. İnovasyon dediğimiz şey ve öyle bir bakış açısı ve ona inanan insanlara ihtiyacımız var. Şehrin öyle bir kültüre ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

‘DİĞER BÜTÜN TEKNOLOJİ KURUMLARIYLA GÖRÜŞMELERİMİZ VE İŞBİRLİKLERİMİZ OLABİLİR’

Başkan Tugay, dünyada bu anlamda yatırım yapan diğer şirketlere de kapılarının açık olduğunu belirterek, “Olabildiğince çağın teknolojisini de azami kullanarak bir çalışma yöntemi geliştirmek istiyoruz. Ben böyle bir yolda yürümekten çok keyif alıyorum ve sadece Microsoft değil, yani dünyada teknoloji konusunda çalışan bütün şirketlerle, bütün özel kuruluşlarla hepsiyle görüşmemiz olur, işbirliklerimiz olabilir. İnşallah olur. İzmir’i inovasyonun öncüsü şehirlerden biri yapacağız” diye konuştu.

"ÜST DÜZEY YÖNETİCİ İNSANLARLA İLEŞİM KURMA İÇERİSİNDE OLACAĞIZ"

Microsoft kurucusu Bill Gates, Selçuk’ta bulunan Meryem Ana Evi’ni ziyaret etmiş ve Efes Antik Kenti’nde gezilerde bulunmuştu. Başkan Tugay, Gates ile görüşmek istediklerini ve bu anlamda kurumsal açıdan eksiklikleri olduğunu dile getirerek, “Levent Bey ile sohbetimizde onu dinledikten sonra işin o tarafını biraz ihmal ettiğimizi anladım. Bundan sonra tabii böyle daha üst düzey yönetici insanlarla daha çok iletişim kurma çabası içerisinde olacağız. Yani buna Bill Gates dâhil olur. Neden olmasın?” dedi.