Son Mühür- AK Parti’nin “Terörsüz Türkiye” hedefini ve bölgedeki dönüşümü anlatmak üzere yurt çapında bir temas turuna çıkan AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu ve beraberindeki heyet, İstanbul’un ardından ikinci durak olarak İzmir’e geldi. Mardin heyeti, temasları kapsamında AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve il yönetimini ziyaret ederek, sürecin bölgeye ve ülkeye etkilerini değerlendirdi. Ziyarette, her iki başkan da ülkenin birlik ve kalkınma hedeflerine olan güçlü bağlılıklarını dile getirdi.

İzmir ve Mardin teşkilatlarından “Omuz omuza” mesajı

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen reform ve projelerle Türkiye'nin küresel düzeyde saygın bir konuma ulaştığını vurguladı. Saygılı, partinin bu güçlü yürüyüşünü artık "Terörsüz Türkiye" hedefiyle perçinlediğini belirtti.

Başkan Saygılı, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin büyük ve güçlü ülke idealine sıkı sıkıya bağlı kalarak çalıştıklarını ifade etti. “Bizi hedeflerimizden alıkoymak isteyen tüm engelleri milletimizle ele ele vererek aştık,” diyen Saygılı, vesayet odaklarının bertaraf edildiğini ve milli iradenin devletin her noktasında hâkim kılındığını kaydetti.

Saygılı, 86 milyon vatandaşın huzur, refah ve kardeşlik içinde yaşaması için atılan her adımın stratejik bir akıl ve büyük bir hassasiyetle ilerletildiğini sözlerine ekledi. “Kardeşliğimizi yıpratmak isteyen kirli tezgâhları bozacak; milletimizin istikbaline kast edenleri, bu aziz milletin birliğine yönelen her türlü ihaneti tarihin karanlığına gömeceğiz,” şeklinde konuştu. Saygılı, bu büyük mücadelede liderlikleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye şükranlarını sunarak, “Terörsüz Türkiye için omuz omuza, kararlılıkla birlikte başaracağız,” mesajını verdi.

Mardin yeniden cazibe merkezi olma yolunda

AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan "Terörsüz Türkiye" sürecinin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne kazandırdığı huzur ve istikrar ortamını anlatmak için İzmir’e geldiklerini belirtti. İzmir’de yaşayan Mardinli hemşehrileriyle de bir araya geldiklerini aktardı.

Başkan Uncu, geçmiş dönemlerde terör ve buna bağlı ekonomik sıkıntılar yüzünden yoğun göç veren Mardin’in, sağlanan güvenlik ve istikrar sayesinde yeniden bir cazibe merkezi haline geldiğini vurguladı. Uncu, şehirde gerçekleşen kalkınma hamlelerinin, artan turizm potansiyelinin ve çoğalan yatırım fırsatlarının Mardin’in gücünü artırdığını dile getirdi. Bu bağlamda, Uncu tüm hemşehrilerini şehre yatırım yapmaya ve memleketlerine geri dönüşü desteklemeye davet etti. Türkiye genelindeki güven ortamının bir yansıması olarak Mardin’de de AK Parti’ye yönelik yoğun bir teveccüh bulunduğunu sözlerine ekledi.

Mardin İl Başkanı Uncu ve beraberindeki il yönetimi ile ilçe başkanlarından oluşan heyetin bu ziyareti, İstanbul’dan sonraki ikinci durak olarak, partinin birlik ve beraberlik mesajını Batı’ya taşımadaki kararlılığını gösterdi.