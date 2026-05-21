Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İtalya’nın Torino kentinde düzenlenen Bloomberg LSE European City Leadership İnitative – Mayors Reunion programına katılmak üzere yurt dışına çıktı. 20–22 Mayıs 2026 tarihlerinde üç gün sürecek zirvede Madrid, Helsinki, Dublin, Oslo gibi önemli şehirlerin başkanları da aynı etkinlikte olacak, toplamda 27 belediye başkanının katılacağı öğrenildi.

Toplantıda iklim krizi, ulaşım, konut, gençlerin yönetime katılımı ve kentlerin uzun vadeli kalkınması gibi başlıklarda deneyim paylaşımı yapılacağı belirtildi. Tugay'ın da İzmir’in özellikle ulaşımda sosyal eşitlik, sürdürülebilirlik ve vatandaş odaklı belediyecilik deneyimlerini aktaracağı öğrenildi.

Bu programın, Avrupa’dan belediye başkanlarını, kent yöneticilerini ve uluslararası politika ağlarını bir araya getiren; kentlerin iklim krizi, ulaşım, sosyal eşitsizlik, kamusal inovasyon ve uzun vadeli kentsel dönüşüm gibi kritik başlıklarda deneyim paylaşımı yaptığı üst düzey bir liderlik buluşması niteliği taşıyacağı öğrenildi. Tugay da bu kapsamda İzmir’i temsil ediyor; özellikle iklim, ulaşım, eşitlik, kurumlar arası koordinasyon ve kent yönetiminde yenilikçilik başlıklarında aktif oturumlara katılarak İzmir’in deneyimlerini uluslararası platformda paylaşacağı belirtildi.

Program kapsamında Tugay, “iklim ve ulaşımda yerel yönetim inovasyonu” başlıklı oturumda konuşacak. İzmir’in, dezavantajlı kesimleri merkeze alan ulaşım politikaları ve belediyecilik uygulamaları üzerinden değerlendirmelerde bulunacak. Toplantı, belediyelerin sadece hizmet üreten değil, aynı zamanda toplumsal dönüşümü yöneten kurumlar olarak nasıl hareket etmesi gerektiğine odaklanıyor.

Yıldır görevlendirildi

Diğer yandan 20 - 29 Mayıs tarihleri arasında İzBB'nin Vekili Zafer Levent Yıldır'ın Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini vekaleten yürütmesi karar alındığı öğrenildi.