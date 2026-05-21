Transfer yasağı ve borç sarmalıyla boğuşan Altay’da, kulübün geleceğine dair belirsizlik sürerken yönetim kulisleri hareketlendi. Geçtiğimiz sezon eski yabancı futbolcularına olan borçları nedeniyle -6 puan silme cezası alan siyah-beyazlılar, yeni sezon öncesi yine benzer bir yaptırım tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Yatırımcı arayışlarından sonuç alamadığı için şirketleşme sürecini de tamamlayamayan İzmir temsilcisinde gözler, camianın tanınan isimlerinden Sinan Kanlı’ya çevrildi.

Ortak yönetim mi geliyor?

Kulübün içinde bulunduğu mali ve idari krizden çıkış yolu aranırken, Sinan Kanlı’nın siyah-beyazlı kulübü ayağa kaldırmak adına yeni bir formüle sıcak baktığı iddia edildi. Kanlı’nın, kendisiyle birlikte mali ve idari sorumluluk alacak, güçlü ve prestijli bir ismi yanına bulması halinde ortak yönetim kurmaya hazır olduğu ileri sürüldü. Şirketleşme kapılarının kapanmasının ardından taraftarın ve camianın meraklı bekleyişi sürerken, bu ortaklık iddiasının önümüzdeki günlerde kulübün kaderini nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.