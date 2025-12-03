Son Mühür/ Osman Günden - 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Efes Selçuk Belediyesi tarafından Engelsiz Yaşam Merkezi’nde özel bir program düzenlendi. Etkinliğe Efes Selçuk’un engelsiz çocukları ve ailelerinin yanı sıra Tören Bakım Merkezi, Selçuk Engellilerini Destekleme Derneği ve Soğukçeşme Rehabilitasyon Merkezi üyeleri katıldı. Program, müzik ve eğlence eşliğinde gerçekleştirildi.

“Bu merkez yaşamın içinden”

Programın açılış konuşmasını yapan Engelsiz Yaşam Merkezi Sorumlusu Gülbahar Çökmezoğlu, 3 Aralık’ın farkındalık yaratma açısından önem taşıdığına dikkat çekti. Engelsiz Yaşam Merkezi olarak her bireyin aktif, üretken ve mutlu biçimde yaşamın içinde yer alması için çalıştıklarını ifade eden Çökmezoğlu; kamplar, geziler, etkinlikler ve farkındalık çalışmalarıyla engelsiz çocuklarla bir arada olmaya devam ettiklerini belirtti. Çökmezoğlu, Başkan Sengel’e katkı ve desteklerinden, ailelere güvenlerinden ve merkezin emekçilerine teşekkür etti.

“Beni belediye başkanlığına onlar teşvik etti”

Etkinlikte konuşan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, engelsiz çocukların konuşmalarını dinlerken duygulandığını belirtti. Belediyecilik hayatına başlamadan önce de engelsiz bireylerle birlikte çalıştığını aktaran Sengel, bu alanda projeler üretme fikrinin yıllar öncesine dayandığını söyledi.

3 Aralık’ın sembolik olarak bir fark etme günü olduğuna dikkat çeken Başkan Sengel, Efes Selçuk’ta gerçek eşitliğin yaşandığını vurgulayarak, “Burada engellere değil, birbirimizin kalbine bakıyoruz. Eşitliğin ne demek olduğunu hep birlikte görüyoruz” ifadelerini kullandı.

2019’dan bugüne “engelsiz” adımlar

2019 yılında hayata geçirilen ilk projelerden birinin Engelsiz Yaşam Merkezi olduğunu hatırlatan Başkan Sengel, sınırlı imkânlara rağmen büyük bir iradeyle bu adımların atıldığını söyledi. Kurslarla engelsiz bireylerin yaşamın içinde aktif rol almasının hedeflendiğini belirten Sengel, merkezin ailelerin bir araya geldiği, çocukların ve gençlerin eğitim aldığı, kendilerini güvende hissettiği bir yaşam alanı olarak tasarlandığını dile getirdi.

“Beni belediye başkanlığına teşvik edenlerin başında engel tanımaz çocuklarımız geliyor” diyen Sengel, bu sözlerin ardında yatan motivasyonun dayanışma ve mücadele olduğunu ifade etti.

Engelsiz Cafe çağrısı

Bir yıl önce Dünya Engelliler Günü’nde hizmete açılan Engelsiz Cafe hakkında da değerlendirmede bulunan Başkan Sengel, engelsiz bireylerin çalışma hayatında yer almasının önemine dikkat çekti. Engelsiz bireylerin kendi emekleriyle kazandıkları gelirle hayata daha güçlü bağlandıklarını belirten Sengel, Efes Selçuk halkına Engelsiz Cafe’ye sahip çıkma çağrısında bulundu. Sengel, engelsiz bireylerin verdikleri mücadelenin topluma güç kattığını vurgulayarak, “Onlara ne kadar destek olursak o kadar büyürüz” dedi.

Atölyelerle tamamlanan program

Konuşmaların ardından Punch, örgü, mandala, obje boyama, bileklik yapımı ve kozalak boyama atölyeleri düzenlendi. Engelsiz Yaşam Merkezi kursiyerlerinin eğitmen olarak görev aldığı atölyelerde engelsiz çocuklar hem katılımcı hem de eğitici olarak yer aldı. Program, paylaşım ve dayanışma duygusuyla sona erdi.