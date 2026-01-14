Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Ocak Ayı olağan Meclis toplantısı gerçekleştirildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Çankaya otoparkıyla ilgili anlamsız açıklamalar yapıldığını ifade ederken, "Bir yapının 6300 sayılı kanun kapsamında riskli durumuna o yapılar ile ilgili iste yırım ister yapılandırma kapsamında olsun tahliye zorunluluğu var. Tahliye kararı çıktığın zaman da tapuda şerh kararı düşülüyor. Bu yapı yıkılacaksa ya da yapılandırılacaksa tapu şerhi kaldırılıyor. Bu yapın riskli olduğuna dair mahkeme tarafından bir belge var. Bunların gözden kaçtığın biliyorum, mahkeme kararıyla riskli bir yapı olduğu yapı hakkında kafa karıştırmak tamamen yanlış." dedi.

"NASIL İLÇE BAŞKANLIĞI YAPIYOR ANLAMADIM"

AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş'ı da sert bir dille eleştiren Başkan Tugay, "Çankaya Otoparkı'nın kapatılmasına itiraz eden, yol kapatan arkadaşlarımız, nasıl ilçe başkanlığı yapıyor onu da bilmiyorum ama şu andaki bütün tavırları yasaya aykırı. Bundan önde ve benim zamanımda da gösterilen tolerans fazlasıyla zorlamış durumda. Biz esnafımız mağdur olmasın diye çaba harcadık, güçlendirme makul görünmediği için artık bu kararı zorunlu olarak verme aşamasına geldik" şeklinde belirtti.