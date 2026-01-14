Son Mühür/ Emine Kulak - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Ocak Ayı olağan Meclis toplantısının 2. Oturumu bugün Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay yönetiminde gerçekleşti.

Toplantıda meclis gündemine geçilmeden önce Tugay, İzmir kamuoyunda son dönemde sıkça tartışmalara konu olan Çankaya Otoparkı, Karşıyaka Opera Binası ve Çimentaş fabrikasının ruhsat süresinin uzatılmasına ilişkin yaşanan gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

“Mahkeme kararı var, otoparkın boşaltılması kanunen zorunlu”

Kamuoyunda uzun süredir tartışmalara ve tepkilere neden olan Çankaya Otoparkı ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. AK Partili siyasetçiler ve bölgede faaliyet gösteren esnafın eleştirilerinin odağında yer alan otoparkın “riskli yapı” statüsüne ilişkin iddialara yanıt veren Tugay, “Otopark bu konuda kamuoyunun kafası çok karıştırıldı. Bir yapının riskli durumunda o yapılarla ilgili ister yıkım ister güçlendirme kararı verilsin tahliye edilme şartı var. Kanunen zorunlu. Bu dönemde de riskli yapıya kararı çıktığı zaman tapuya şerh olarak işleniyor. Bu şerh güçlendirilecekse ve yıkılacaksa kaldırılıyor. Diğer bir iddia da risk değerlendirilmesinin usule uygun yapılmadığı şeklinde değerlendirme. Bu değerlendirme hakkında mahkeme kararı var. Hukuk yoluna gitmiş ve riskli yapı olarak kesinleşmiş. Mahkeme kararı ile riskli yapı kesinleşmiş yapının değerlendirilmesinde kafa karıştırılmaya çalışılması tamamen yanlış. İtiraz eden arkadaşlar yapabiliyorsa gitsin tapudan şerhi kaldırsın. Bütün tutum ve davranışları izliyoruz. O yapının boşaltılması şart. Bu zamana kadar gösterilen tolerans o yapıyı zorlamış durumda. Biz esnafımız için iyi niyet gösterdik. Bu yapının güçlendirilmesi makul görünmediği için bu kararı verme noktasına geldik” dedi.

Bakanlık’a yazı yazdık, cevap verilmedi

Karşıyaka Opera Binası hakkında açıklama yapan Tugay, “Bir itirazım da şudur; Burasın bizim güçlendirilmesi için Vakıflara, diğer kurumlara güçlendirilmesi için muafakkatname vermediğimiz gerçek dışıdır. Yakın zamanda AK Partili Hakan Yıldız Karşıyaka’da Opera Binası önünde bir açıklama yapmış. Burayı İzBB yapmadı yarım bıraktı gibi açıklaması var. Buranın başladıktan sonra devam edene hukuki süreci vardı. Bu süreçte ihale yapabilmemiz aşamaya gelmemiz gerekiyordu. Artık önümüz açıldı. Biz de tasarruf genelgesiyle yazı yazdık, başvuruda bulunduk. Binanın yapılması için 2025 yılında başvurduk. 5 ay önce. Bu yazıya bakanlıktan cevap gelmedi. Geldiği gün ihaleyi yapacak ve binayı bitireceğiz. Biz bir an önce yamak istiyoruz. 2 parsel var. En azından bir tanesini yapalım izin verilmesi ve hızlıca yapılması için. Banalık’a sorun. Neden izin vermediklerini sorun” dedi.

“Planı değiştirin ruhsatı iptal edin biz de kapatalım dedik”

Geçtiğimiz günlerde Çimentaş fabrikasının ruhsat süresinin uzatıldığına yönelik kamuoyuna yansıyan iddialar tartışma yaratırken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. AK Partili Uğur İnan Atmaca’nın “fabrikanın ömrünü uzatan karar alındı” yönündeki sözlerine yanıt veren Tugay, “ AK Partili Uğur İnan Atmaca çimento fabrikalarıyla ilgili ‘ öyle bir karar planı aldı ki ömürlerini uzattı’ diye ifade kullanmış. Çevre .Şehircilik Bakanlığına yazı yazıldı ve çevre düzenleme notunda buranın bu amaçla, maden işletmeciliği hakkında yazıyor. Yazı hükümet tarafından verilmiş durumda. Biz yüz binlik ruhsatı değiştirin, maden ruhsatını da iptal edin biz de söz veriyoruz fabrikanın kapatılmasını sağlayacağız dedik” diye konuştu.