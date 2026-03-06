Son Mühür/ Emine kulak- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı yanında Bornova’da bulunan 8 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen İzmir İtfaiyesi Korusu Mikro Orman Uygulamasının açılışını gerçekleştirdi.

Açılışa öğrenciler, vatandaş ve itfaiye erleri katıldı.

“Ben doğaya, ağaca düşkün bir insanım”

Başarı kriterinin ağaçlandırma olduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “ Hep beraber bugün yapılabilecek en güzel işleri yapmak için buradayız. Bornova’da bulunan bu alanda hiç alan yokken bugün 4 bin 200 ağaç dikeceğiz. Burayı doğal yaşam alanına çevireceğiz. Herhangi bir şehre gittiğiniz zaman orada ilk aranan şey burası yeşil bir yer mi, ormanlar var mı diye bakarsınız. Çünkü ağaç çok, yeşil doku çoksa o insanlar medeni insanalardır. Yaşadığı yerde doğayı korumayı başarmışlardır. Ben medeniyetim diyen bir ülke ağacına, doğasına sahip çıkacak. Biz insanlar yeryüzünde tek başına yaşayan insanlar değiliz. Dünya’nın doğal hali, ekosistemi bu. Bunu bozarsak insanların yaşayabildiği yer olmaz. Kurumlar bu şekilde çalışmalar yapacak. Çocuklarımızın da bu bilince sahip olmalı ve doğayı yok etmemesi gerekiyor. Geçen gün Kültürpark’ta da dikimi öğrencilerle yaptık. Bugün yine burada yapıyoruz. Kimsenin görmediği onlarca alanda rekreasyon çalışması yapıyoruz. Ben çalışma hayatımda ne kadar ağaç diktiğime bakarım. Başarı kriterim budur. Ben doğaya, ağaca düşkün bir insanım. O nedende görevimde de azami gayretle ne kadar ağaç dikebilirsen onu yapacağız. Her bir ağaç şehrin oksijeni. Bizler dikeceğiz ama her birimiz burayı korumayı bilecek” dedi.

“Güçlü itfaiyesi olan şehir haline geleceğiz”

İtfaiye erlerinin yaptığı işlerin zorluğundan bahseden Tugay, “Bugün burada itfaiye arkadaşlarımız var. Onlar bizim için birer kahraman. 30 ilçede 63 farklı istasyonda bin 500’den fazla arkadaşımız var. Yeni başlayan arkadaşlar da bizim için gurur kaynağımızdır: Çok daha güçlü itfaiyesi olan şehir haline geleceğiz. Ne kadar zor işler yaptığını ve haklarının ödenemeyeceğiniz hep düşünüyorum. Maddi şeyler bir yana yaptıklarının ödüllenmesini hep düşünüyordum. Bir küçük orman olacak bu alan itfaiyelere atfedecek alan olacak ve İzmir itfaiyesi ormanı olarak burada onurlandıracağız” diye konuştu.

“Başka ülkelerde ayak işleri yapmak, diz çökmek onursuzluktur”

Konuşmasında özellikle liyakat, emek ve sorumluluk kavramlarına dikkat çeken Tugay, “Türkiye Cumhuriyeti’nin, bu topraklarının ne kadar kıymetli olduğunu bilmeyen varsa bugün sahip olduğumuz değerlere, tarihimize bir daha baksın. Biz binlerce yıllık medeniyetin devamı olan nesilleriz. Hep beraber burada önemli kültürün parçasıyız. Sıradan insanlar değiliz. Bugün en ufacık sebeple ülkemizi, şehrimiz karalamaya çalışanlar düşünsün. Başka ülkelerde ayak işleri yapmak, diz çökmek onursuzluktur. Böyle bir şeyi Türk milletine yakıştırmıyorum. Hepiniz çok akıllı değerli insanlarsınız. Kendinize bir daha bakın. Sahip çıkmamız gerekenleri unutmayın. Önce kendi toprağımıza, neslimize sahip çıkmayı öğreneceğiz. Sonra bu ülkeye iyi şeyler yapmak için yarışacaksınız. Birkaç kişi bana cv verdi. İşi alın dedi. İşe alım yapılacağı zaman ihtiyaç olduğu duyurulur ve başvuranlar arasında liyakatli seçim yapılır. Ben kimseyi almıyorum. İhtiyaç olduğunda duyuruluyor. Seçim yapılıyor. Haltan bir komisyonda denetliyor. Biz düzgün bir şehir olmak istiyor muyuz o zaman işi hak etmiş liyakatli insanlar alacağız. Bu ülkeye popülist yaklaşımlarla sahip çıkılmaz. Bunlar iddialı cümleler olabilir ama sahip çıkıyoruz. Bu ülkeni, toprağı da sanayisi de kaynağı da herkese iş olanakları sağlayacak yer. Yoksul bir şehir değil burası. Her şey düzelir yeter ki niyet etmiş ülkesine, halkına saygısı olan kişiler tarafından yönetilsin. Çalışmadan bedava hiçbir şey olmuyor. Bize çok çalışmak yakışır” şeklinde konuştu.