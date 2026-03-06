Son Mühür/ Merve Turan- İzmir’in Buca ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde infial yaratan hayvan ölümlerine ilişkin yürütülen teknik inceleme süreci tamamlandı. Bornova Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen detaylı toksikolojik analizler, bölgedeki canlıların doğal sebeplerle değil, dışarıdan müdahale ile zehirlenerek hayatlarını kaybettiğini bilimsel olarak kanıtladı. Kamuoyunda derin bir üzüntüye yol açan bu olayın ardından, yasal merciler harekete geçerek sorumluların adalet önünde hesap vermesi için kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Pestisit kalıntıları tespit edildi: 8 can hayatını kaybetti

14 Şubat tarihinde Cumhuriyet Mahallesi 1254 Sokak ve çevresinde yaşanan trajik olay, duyarlı vatandaşların dikkatli takibi sonucu gün yüzüne çıkmıştı. Yapılan incelemeler neticesinde; 3 kedi, 1 köpek, 2 karga ve 2 tavuktan oluşan toplam 8 hayvanın aynı bölgede cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Buca Belediyesi Veteriner İşleri ile Zabıta ekiplerinin yanı sıra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin koordineli çalışmasıyla alınan doku örnekleri, laboratuvar ortamında incelendi. Analiz raporları, hayvanların iç organlarında yüksek oranda pestisit (tarım ilacı) kalıntısına rastlandığını ortaya koyarken, bu durumun planlı bir zehirlenme vakasına işaret ettiği belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusu yapıldı

Analiz sonuçlarının resmiyet kazanmasıyla birlikte, olayın hukuki boyutu da yeni bir evreye taşındı. Yetkili makam olan Buca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, elde edilen somut deliller ışığında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunarak adli süreci resmen başlattı. Emniyet güçleri ve ilgili müdürlükler, bölgedeki kamera kayıtlarını ve şüpheli hareketleri mercek altına alırken, toplumun ortak vicdanını yaralayan bu çevre suçunun fail ya da faillerinin belirlenmesi için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Başkan Görkem Duman: "Sorumluların peşini bırakmayacağız"

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, yaşanan bu vahşetin kabul edilemez olduğunu belirterek belediye olarak davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurguladı. Analiz sonuçlarının şüpheleri acı bir gerçeğe dönüştürdüğünü ifade eden Başkan Duman, ilçedeki her canlının yaşam hakkını savunmanın asli görevleri olduğunu hatırlattı. İlgili devlet kurumlarıyla tam bir koordinasyon içinde olduklarını dile getiren Duman, yargı sürecinin şeffaf ve kararlı bir şekilde ilerlemesi için her türlü desteği sağlayacaklarını ve Buca halkının bu konudaki haklı hassasiyetini paylaştıklarını dile getirdi.