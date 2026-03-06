Son Mühür/Merve Turan- AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca, Gaziemir Belediye Meclisi’nin mart ayı oturumunda gündeme getirdiği norm kadro ve personel istihdamına ilişkin tartışmalar hakkında sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Atmaca, belediyelerde yapılan üst düzey görevlendirmelerin mevzuat gereği meclisin bilgisine sunulması gerektiğini hatırlatarak Gaziemir Belediyesi yönetimine çeşitli sorular yöneltti.

“Atamaların meclise bildirilmesi gerekir”

Atmaca, açıklamasında 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesine dikkat çekti. Söz konusu düzenlemenin belediyelerde personel atamalarının usulünü açık şekilde belirlediğini ifade eden Atmaca, şu ifadeleri kullandı:

“5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesi;

‘Norm Kadro ve personel istihdamı’ başlığı altında, ‘Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur.’ İfadelerini içermektedir.”

“Neden mecliste açıklanmadı?”

Atmaca, kanunda açıkça yer alan hükümlere rağmen bazı görevlendirmelerin mecliste açıklanmadığını öne sürerek belediye yönetimine sorular yöneltti. Konuya ilişkin eleştirilerini sürdüren Atmaca, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Yasal olarak, görevlendirdiğin kişiyi ilk Meclis birleşiminde açıklaman gerekirken bunu neden yapmadın? Biz sorunca neden cevap vermedin!

Bu ismi neden Gaziemir’li seçmenden saklıyorsun? Açıklayamıyorsun, çünkü bu nepotizmi savunacak tek bir cümle kuramıyorsun.”

“Hangi CHP Genel Başkan Yardımcısının yeğeni?”

Söz konusu görevlendirmenin istisnai kadro üzerinden yapıldığını iddia eden Atmaca, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Tekrar soruyorum, istisnai kadrodan memur yaptığın kişi hangi CHP Genel Başkan Yardımcısının yeğeni? Çık ve açıkla!

Gaziemir’li hemşerilerimizin oylarıyla seçildiğin makam, seni aday yapanlara diyet borcu ödeyeceğin bir konum olamaz!”

“Gaziemir ile bağı olmayan kişiler ödüllendirilemez”

Personel tercihleri konusunda yerel bağın gözetilmesi gerektiğini savunan Atmaca, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

“Eğer, birini özel kalem müdürlüğü kadrosundan memur kadrosuna alacaksan, bu kişi Gaziemir’de yaşayan sana oy vermiş bir kişi olmalı.

Sana oy vermemiş, Gaziemir ile bağı olmayan birini ödüllendiremezsin, bu yaptığın Gaziemir’li seçmene ve siyasette emeği olan gençlere ihanettir.”

“Hesap günü er ya da geç gelecek”

Atmaca, açıklamasının devamında belediye yönetimine yönelik eleştirilerini sürdürerek şu ifadeleri kullandı:

“Açıklayamıyorsun, çünkü seni aday yapanlara biat etmişsin!

Açıklayamıyorsun, çünkü utanılacak bir iş yaptığının farkındasın.

Nasıl ki senin Gaziemir’de ikamet etmek dışında bir bağın yok, Gaziemir ile bağı olmayanları belediyeye dolduruyorsun.

Seni aday yapanlara yüzünü dönüp, Gaziemir’li hemşerilerimize sırtını dönerek o koltukta oturamayacaksın!

Hesap günü er ya da geç gelecek!…”