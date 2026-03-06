TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta son haftalarda istediği sonuçları almakta zorlanan Altay, pazar günü sahasında lider Kütahyaspor’u ağırlayacak. Son 3 maçında 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan siyah-beyazlı ekip, 20 puanla alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi verirken 62 puanla zirvede bulunan rakibi karşısında çıkış arıyor.

İzmir temsilcisi, taraftarının desteğiyle güçlü rakibini mağlup ederek hem moral bulmayı hem de tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hedefliyor. Altay, bu sezon Play-Off hattındaki ekiplerle oynadığı karşılaşmalarda henüz galibiyet elde edemezken, lider Kütahyaspor karşısında kazanması halinde üst sıralardaki takımlara karşı ilk zaferini alacak.

Üst sıralardaki rakiplere karşı galibiyet yok

Siyah-beyazlı ekip, ligde ilk 5 basamakta yer alan takımlarla oynadığı 9 maçta 7 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. Altay, deplasmanda 2-0 mağlup olduğu Uşakspor’a iç sahada da 1-0 kaybetti. İzmir ekibi, evinde 0-0 berabere kaldığı Ayvalıkgücü Belediyespor’a deplasmanda 4-0 yenildi.

Sezonun ilk yarısında Karşıyaka ile 1-1 berabere kalan Altay, geçen hafta oynanan mücadelede rakibine 3-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar ayrıca iç sahada 3-2 yenildiği Eskişehirspor’a deplasmanda 2-1 kaybetti. Ligin ilk yarısında Kütahyaspor deplasmanından 2-0 mağlup dönen Altay, bu kez sahasında galibiyet alarak moral bulmayı amaçlıyor.

Altay’da ihraç kararı

Altay yönetimi, kulüpte 28 Mayıs – 23 Ağustos 2025 tarihleri arasında başkanlık yapan Yüksel Gürüz ile uzun yıllar kulüpte kaleci antrenörlüğü görevinde bulunan Erol Camkıran’ın üyeliklerinin sonlandırıldığını duyurdu.

Yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Kulübümüzün 214 ve 290 numaraları üyelerinin sosyal medya mecralarında, genel kurul üyeliği adabına yakışmayan şekilde, kulüp başkanlık makamına, yönetim kurulu üyelerine, mevcut sporcularına, eski sporcularına ve camia mensuplarına yönelik, muhtelif hakaretleri, küçük düşürücü söylemleri ve bu tespit edilen davranışları uzun süredir sayısız kere tekrarlamalarından dolayı, kulübümüzün üyeliğinden ihraç edilmelerine ve üye sicil kayıtlarının silinmesine yönetim kurulumuzca karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Gürüz ve Camkıran’dan tepki

İhraç kararının ardından açıklama yapan eski başkan Yüksel Gürüz, “Bu işin hesabı adalet önünde sorulacak. Yalan, dolanla yürüyen gemiyi devirenlere müdahale etmek mi suç? Altay'daki suçların hesabını sormak suçsa bu suçu her zaman işlerim. Hesap sorulduğunda tüm suçlar sorgulanacak. Suç işlemeyeceksin! İşlersen deveden büyük fil var. Derme çatma yönetim bu hukuksuzluğun hesabını adalet önünde verecek. Benim Altaylılığım üyelik bağıyla değil can bağıyla. Üye bile olamayanlar bu işin altında kalacak” dedi.

Kulübün eski kaleci antrenörlerinden Erol Camkıran ise karara tepki göstererek, “Kulübün kongre üyesi ve başkanı olmaya sicili olmayan Sinan Kanlı beyefendi ve yönetimi... Altay'a 50 sene hizmet etmiş, hayatını bu kulübe adamış, kulübe milyonlarca dolar kazandırmış Erol Camkıran'ı Altay üyeliğinden çıkarmaya ne yaşınız ne gücünüz yeter. Yüce Türk adaleti hak edene hak ettiği cezayı verir” ifadelerini kullandı.