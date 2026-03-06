Son Mühür/ Emine Kulak- Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 500 bin konutluk Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İzmir’de yapılacak sosyal konutlar için kura çekimi Bornova’da gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da katıldığı programda salona yoğun katılım olurken, güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın takvimi doğrultusunda düzenlenen kura çekimine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın yanı sıra TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Caniklioğlu, AK Parti İzmir Milletvekili ve Genel Sekteri Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir AK Parti Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Attila Kaya,İzmir Valisi Süleyman Elban, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, çok sayıda partili ve vatandaş katıldı.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, kura çekiminde yaptığı konuşmada CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği kooperatif modelindeki yapılan usulsüzlükler nedeniyle başlatılan ve devam soruşturmaya değindi.

İnan: Biz hizmet ettikçe barikat zihniyeti ile karşılaşıyoruz

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, “ Türkiye’nin son 20 yılına damga vuran, kalkınmanın en önemli mimarı olan Cevdet Yılmaz şehrimize hoş geldiniz. Böylesine önemli ve yatırımda şehrimizde ağırlamaktan memnunuz. Türkiye krizlerin tam merkezinde yer alıyor. Sınırlarımızın en yakınında savaş var. Türkiye’nin dört bir yanında yüzbinlerce konut inşa ediyoruz. Çünkü bizim siyaset anlayışımız eser üretmektir. İzmirli hemşerilerimizin karşısına mazeretle değil eser ile çıkıyoruz. Bugün burada 10 binlerce konutun kurasını çekiyoruz. İzmir büyükşehir Belediyesi’nin de kooperatif sorunu da unutturmayacağız. Tablo çok net. Mesele açık. Belediye güvencesi diyerek bilbortları süslediler. Sonuçta ise ev, eser, inşaat yok. İzmirlilerin en temiz ev kurma hayallerini yok ettiler. Onlar bu işi beceremediler. Kooperatif üzerinden kendi içlerinde sıkıntılar yaşadılar. Şimdi o aileler hesap soruyor. Biz bu şehre hizmet ettikçe barikat zihniyetlerini karşımızda buluyoruz. Onların tek işi kaybettirmek. İzmir’e TOKİ sokmam diyorlardı, ama biz dağları deldik, biz bu şehre girdik. Sizler mahkeme kapılarında TOKİ’nin yapması gerekenlerle İzmir’in zamanını çaldınız. Her gün televizyonlara çıkıp AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan bu ülkeye ne yaptı diyorsunuz. Bugün burada yeniden cevap veriyoruz. TOKİ’nin İzmir’e yatırımı 200 milyon TL. Dönün buraya bakın. Bugün 21 bin 20 tane konutu hemşerilerimize teslim ediyoruz” diye konuştu.