Son Mühür- Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2025-2026 av döneminin resmi olarak kapandığını duyurdu. İzmir Valiliği aracılığıyla kamuoyuna iletilen açıklamada, 1 Mart 2026 tarihi itibariyle ülke genelinde avcılık faaliyetlerinin durdurulduğu ve yaban hayatının kritik bir üreme sürecine girdiği vurgulandı.

1 Mart itibariyle tüfekler askıya alındı

4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu (MAK) kararları doğrultusunda, av sezonu 1 Mart 2026 tarihinde resmen sona erdi. Av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme ve yavru büyütme gibi hassas yaşam evrelerine girmesi nedeniyle, av faaliyetleri yeni sezonun açılacağı Ağustos ayına kadar yasaklandı.

Sürdürülebilirlik için ortak sorumluluk

Valilikten yapılan açıklamada, yaban hayatının dünyanın ortak mirası olduğu hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

"Nesilleri her geçen gün tehlike altına giren av ve yabanıl kaynaklarımızı sürdürülebilir kılarak gelecek kuşaklara aktarmak, sadece Bakanlığımızın değil, tüm kurum ve kuruluşların ortak hedefi olmalıdır."

Doğadaki hassas dönem: Yumurta ve yavru toplamak yasak

Yeni nesil yaban hayvanlarının sağlıklı bir şekilde erginleşebilmesi için toplumun tüm kesimlerine çağrıda bulunuldu. Özellikle doğa yürüyüşü ve piknik yapan vatandaşların, doğada bulundukları süre boyunca ekstra hassasiyet göstermeleri; yaban hayvanlarının yavrularına dokunmamaları ve yumurtalarını toplamamaları gerektiğinin altı çizildi.

Kurallara uymayanlara ağır yaptırımlar kapıda

Yasaklara riayet etmeyenleri ise ciddi yasal süreçler bekliyor. 4915 Sayılı Kanun kapsamında, yasak dönemde avlanan veya doğal yaşama zarar veren kişiler hakkında:

İdari para cezası uygulanacak.

Zarar verilen hayvan türüne göre hesaplanan tazminat bedelleri talep edilecek.

Yeni sezon için gözler mayıs ayında

Avcıların ve doğaseverlerin merakla beklediği 2026-2027 av dönemi kararları için takvim belli oldu. Merkez Av Komisyonu, Mayıs ayı içerisinde toplanarak yeni dönemin usul, esas ve açılış tarihlerini belirleyecek. Alınacak yeni kararlar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

