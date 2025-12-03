Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü ile KABUK İletişim Ağı Derneği, kentin çok katmanlı tarihine dikkat çekmek amacıyla gazetecileri “Bir Arada Yaşam Rotası”nda kentin kalbine yolculuğa çıkardı. Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü’ne bağlı sosyolog ve genel sekreter yardımcısı Mert Kaya, müze küratörü Emrah Sait Arda ve tarihçi eğitmen Elmas Köçkün’ün anlatımıyla tarihte yolculuğa çıkan gazeteciler, farklı inanç ve kültürlerin yüzyıllar boyunca yan yana yaşadığı mahalleleri gezerek İzmir’in toplumsal hafızasına dair izleri yerinde gözlemleme fırsatı oldu.

KABUK İletişim Ağı Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen geziye katılan basın mensupları, Yahudi, Müslüman, Ermeni ve Rum topluluklarının izlerini taşıyan sokaklarda kentin göç geçmişine, birlikte yaşam pratiklerine ve kültürel çeşitliliğine tanıklık etti.

Adım adım tarihe yolculuk

İzmirli gazeteciler ilk önce kent merkezini tepeden izleme fırsatı yakaladı. Anafartalar Caddesi’nden başlayan yürüyüş; Kadı Hamamı, Mavi Kortejo, Hatuniye Camii, Oteller Sokağı, Aziz Vukolos Kilisesi, Bıçakçı Han ve Basmane Garı üzerinden ilerleyerek Fuar’ın Basmane girişinde sona erdi. “Anlatı durağı” olarak adlandırılan her noktada, dönemin edebi metinlerinden, gazetelerinden ve tanıklıklarından derlenen öyküler katılımcılara aktarıldı.

‘Çok kültürlülüğün izlerini taşıyoruz’

İzmir’in toplumsal kimliğini ve tarihini hatırlatarak bölgeyi daha yakından tanıtmak amacıyla başlatılan rota hakkında şu ifadeler kullanıldı: “Amacımız İzmir’in tarihi kent merkezini göstererek bu bölgeyi daha iyi tanımanızı sağlamak. 8 bin 500 yıl önce ilk İzmirliler buraya gelmişler ve bir yerleşim kurmuşlar. Bu yolculuğu başlatırken herkese bu kenti anlatmak istedik. Derdimiz bu noktaların ne kadar önemli olduğunu gösterebilmek; bazı noktalarda var olan algıların üstesinden gelmek. Müslümanlar, Yahudiler, Ermeniler ve daha pek çokları… İzmir tüm bunların içinde kimliğini kendi başına yaratan ve bunu birçok noktada destekleyen bir kent. Biz farkında olmasak da bu çok kültürlülüğün izlerini hala taşıyoruz.”

İletişim ağları ‘KABUK’ ile güçlenecek!

Öte yandan 2024 yılında kurulan KABUK İletişim Ağı Derneği, ilk etkinliğini bu rota üzerinden gerçekleştirdi. İletişimi temel bir hak olarak gören dernek; gençlerin, dezavantajlı ve görünmez kılınan toplulukların sesini duyurmayı amaçlıyor.