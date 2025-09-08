Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Tugay, kentin kurtuluş gününün heyecanını milyonlarca İzmirli ile birlikte yaşadıklarını belirtti.

"103 yıldır aynı özgürlük aşkı..."

“103 yıldır yüreklerimizde aynı özgürlük aşkı, aynı kararlılık… Geçmişimize gurur, geleceğimize umutla bakıyoruz; 9 Eylül ruhunu ilk günkü heyecanla milyonlarca hemşehrimizle yaşatıyoruz” ifadelerini kullandı.

Atatürk ve şehitlere minnet

Başkan Tugay, mesajında Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, şehitleri ve gazileri rahmet ve saygıyla andı.

Tugay, “Bu gurur gününde, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyorum.

Onların fedakarlığıyla kazandığımız özgürlüğün değerini bilerek, geleceğe umutla yürümeye devam edeceğiz” dedi.

“Güzel İzmir’imizin kurtuluşu kutlu olsun”

İzmir’in kurtuluşunun Türk milletinin bağımsızlık iradesinin en güçlü simgelerinden biri olduğunu vurgulayan Cemil Tugay, mesajını “Güzel İzmir’imizin kurtuluşunun 103’üncü yılı kutlu olsun” sözleriyle tamamladı.