Son Mühür- İzmir Enternasyonal Fuarı (94. İEF) kapsamında düzenlenen ek seferlerin sona erdirildiği duyuruldu.

Ek seferler durduruldu

Yapılan açıklamada, Balçova’da polis karakoluna gerçekleştirilen hain saldırı nedeniyle konserlerin iptal edilmesi üzerine, 29 Ağustos’tan bu yana devam eden ek seferlerin bu akşam itibarıyla durdurulduğu belirtildi.

Yapılan bilgilendirmede, “Balçova'daki polis karakoluna yapılan hain saldırıda iki polisimizin şehit olması nedeniyle 94. İEF'deki konserler iptal olmuştur.

Buna bağlı olarak 29 Ağustos tarihinden bu yana düzenlediğimiz ek seferler, bu akşam itibarıyla sona erdirilmiştir. Yolcularımızın bilgisine sunarız.” ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?

İzmir’in Balçova ilçesi Çetin Emeç Mahallesi’nde 16 yaşındaki bir saldırgan, yanında getirdiği uzun namlulu silahla Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği’ne ateş açmıştı.

İki polis şehit oldu, ikisi yaralandı

Saldırıda 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memuru Hasan Akın şehit olmuştu. Olayda ayrıca Polis Memuru Ömer Amilağ ağır, Polis Memuru Murat Dağlı ise hafif yaralanmıştı.

Saldırgan kısa sürede yakalandı

Kanlı saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki saldırgan, güvenlik güçlerinin hızlı operasyonuyla yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Gözaltı sayısı 9’a yükselmişti

Soruşturma kapsamında farklı illerde çok sayıda gözaltı yapılmıştı. İzmir’de E.B, N.B, A.B, A.K, D.Ş; İstanbul’da K.N; Ankara’da B.Y ve C.T; Şanlıurfa’da M.A olmak üzere toplam 9 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.