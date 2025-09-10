Son Mühür/ Emine Kulak - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 200 milyon liralık bütçeyle hayata geçirilecek 75 kilometrelik içme suyu hattının temel atma törenine Gaziemir Sarnıç Mahallesi’nde ev sahipliği yaptı. Törenin ardından Başkan Tugay’ın basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tugay, hem 9 Eylül kutlamalarına CHP’li bazı milletvekillerinin katılmamasına hem de İzmir’de devam eden çöp sorunu ve tesis yerleriyle ilgili tartışmalara dair önemli açıklamalarda bulundu.

TUGAY: MORALSİZLİK HÂKİM

9 Eylül kutlamalarına partisinin vekillerinin katılmamasını değerlendiren Başkan Tugay, “ Bu 9 Eylül’lerde bizim bir sıkıntımız oluyor. Partinin kuruluş tarihi, onun kutlamaları oluyor. Bu sene bir de İstanbul il yönetimi ve kayyum atanması sorunu, partinin gelecekteki yapılacak olan planı ve gündemi. Bunların hepsi ister istemez insanları moralsiz hale getirdi. Biraz da görevlendirmeler var. Cumhuriyet Meydanı’ndaki törende Ednan Arslan vardı. Öğleden sonra da Murat Bakan’ı gördüm. Herhalde işlerinin yoğunluğundan dolayı gelemedi diye düşünüyorum” dedi.

“BURALARDA İSTEMİYORUZ GİBİ LAFLAR ETMEYE KİMSENİN HAKKI YOK”

İzmir’in çöp sorunu kent genelinde devam ederken çözüm arayışları sürüyor. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya geçtiğimiz günlerde Yamanlar çöp tesisine ilişkin Bornova hattının da eklenmesi gerektiğini söylemişti. Konu hakkında konuşan Başkan Tugay, “Çözüm üretirken mutlaka ki bir yerlerde bu tesisler yapılacak. Bu tesisin ne olduğunu bile anlamadan, bunun hakkında bilgi sahibi olmadan buralarda istemiyoruz gibi laflar etmeye kimsenin hakkı yok. Bu konuda gerçekten çok rahatsızım, insanların bilgi sahibi olmadan konuşmalarını istemiyorum. Bu teknik bir konudur. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzmir adına üstlendiği bir sorumluluktur. Bunun gereğini en doğru şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bakanlıkla sağlıklı ve yapıcı bir iletişim sağlamaya çalışıyoruz. Hiç kimseye özel bir hasımlık duygumuz yok. Şehrin en uygun noktaları neresiyse ya da bakanlıkla yapılan görüşmelerde nereye karar verilirse oralara yapılacaktır. Bunu başka türlü şekillere sokmaya çalışmasın kimse. Mutlaka çözülmesi gereken bir konu aksi tekdirde her zaman sıkıntı yaşarız” diye konuştu.