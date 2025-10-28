Son Mühür - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 29 Ekim mesajında Cumhuriyet’in özgürlük, eşitlik ve adalet mücadelesinin simgesi olduğuna dikkat çekti. Tugay, “Cumhuriyet her gün yeniden kurulur, gençlerin ellerinde geleceğe taşınır” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’in değerleri vurgulandı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda Cumhuriyet’in taşıdığı anlamı ve toplumsal kazanımları öne çıkardı. Tugay, Cumhuriyet’in sadece bir yönetim sistemi değil, bir milletin yeniden doğuşunun sembolü olduğunu belirtti.

Başkan Tugay, “Cumhuriyet, 102 yıldır aldığımız her nefeste, attığımız her adımdadır. Bir ülkenin küllerinden yeniden doğuşundadır, karanlığa meydan okuyuşundadır. Kız çocuklarının eğitim hakkından, kadınların sandıkta iradesini göstermesine kadar özgürlüğün, adaletin ve eşitliğin teminatıdır” açıklamasını yaptı.

“Cumhuriyet her yerde, her nefeste”

Cumhuriyetin toplumsal yaşamdan sanata, emekten üretime kadar hayatın her alanında hissedildiğini belirten Tugay, şu ifadeleri kullandı: “Sahnede, tuvalde, perdede sanatçılarla; basında gazetecilerle yaşar. Fabrikada, tarlada iştir, emektir. Cumhuriyet, akşam eve huzurla dönebilmektir. Her gün yenilik, üretim, cesaret ve ilerleme demektir. Bizim için her gün 29 Ekim’dir.”

“Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak”

Mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyeti gençlere emanet ettiğini hatırlatan Tugay, “102. onur yılına ulaşan Cumhuriyetimiz, gençlerin aydınlık ellerinde sonsuzluğa uzanıyor. Atatürk’ün emaneti olan modern Türkiye’yi yaşatmak hepimizin görevidir” dedi. Başkan Tugay, Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanları minnetle anarak, yurttaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.