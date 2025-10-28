Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak ilçesinde otopark sorununa çözüm olarak abonelik sistemi uygulamasını başlattı. Pilot proje kapsamında Kordon ve Kültürpark çevresindeki otoparklarda aylık abonelikler uygulanıyor. Kordon’da aylık abonelik ücreti 7 bin 500 TL, Kültürpark çevresinde ise 3 bin 500 TL olarak belirlendi. Kültürpark çevresindeki 60 otopark alanının tamamının abonelikle kiralandığı öğrenildi.

MUHALEFETTEN ELEŞTİRİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin uygulamasına AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız tepki gösterdi. Yıldız, Alsancak’ta yol kenarına dizilen boş otoparklar önündeki araçları işaret ederek uygulamayı “zihni sinir belediyeciliği” olarak nitelendirdi.

BAŞKAN TUGAY’DAN YANIT

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, eleştiriler üzerine yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Tasarruf için almaya çalıştığımız önlemler konusunda bize destek olmuyorlar. Otopark işletmelerinden ciddi zararlar var ve bunlar çoğunlukla personel giderlerinden kaynaklanıyor. Bu otopark yerlerini orada yaşayan vatandaşlarımıza ve esnafa tahsis ettik.”

UYGULAMADA KARIŞIKLIK VE TEPKİLER

Uygulamada bazı farklılıklar dikkat çekiyor. Ziya Gökalp Bulvarı, Birinci Kordon ve Şair Eşref Sokağı abonelik sistemine geçti, ancak Plevne Bulvarı’nda eski sistem devam ediyor. Yol kenarına yanlamasına park edilebilecek alanlarda abonelik uygulanırken, dikey otoparklarda eski usül sürüyor.

Sosyal medyada ise uygulamaya yönelik yoğun tepkiler paylaşılıyor. Kullanıcılar, özellikle Alsancak’ta yaşayanların ve iş yeri sahiplerinin mağduriyet yaşadığını belirtiyor:

“Başvurduğumuzda abonelikler dolmuş. Hem iş yerim hem evim için Alsancak’tan abonelik alamadım.”

“Tam bir facia. En fazla 2 ay içinde kaldırırlar. Çok saçma bir uygulama.”

“Zaten park sorunu vardı, şimdi daha da kötü oldu.", "Zihni sinir bile bunu akıl edemezdi. Yakında millet saç saça, baş başa girmeye başlar. Alsancak’ta kaç tane otopark var ki böyle şeyler akıl etmişler anlaşılır bir şey değil. Mecbur kalıp Alsancak tarafına gidecek insanlar aracını ceplerine mi koyacak?"

İzmir’de abonelik sistemi uygulaması, hem fiyatı hem de kapsamındaki karışıklık nedeniyle şehir sakinleri ve iş yeri sahiplerinden yoğun eleştiri alıyor.