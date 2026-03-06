Son Mühür/ Emine Kulak- AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın İZBAN’daki “çift başlılık” tartışmalarına ilişkin yaptığı çağrıyı değerlendirmişti ve İnan, İZBAN yönetimi üzerinden yapılan açıklamalara yanıt vererek süreci takip ettiklerini ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne güven duymadıklarını belirtmişti.

"AK Partili İnan kendince bir şeyler söylüyor"

Konu hakkında açıklama yapan İzBB Başkanı Cemil Tugay, “İZBAN’ın bütün aksamalarından TCDD suçlu. Rayların Şehri bölerek geçmesi yanlış. Yük trenler yoğun saatlerde bekletiliyor. Rayların bakımından sinyalizasyonundan TCDD suçlu. Bizden yüksek ray bedeli alamazsınız madem İzmir halkına hizmet yapmaya çalışıyorsunuz Bırakın biz yapalım. Bize vermiyorsunuz siz de almıyorsunuz. Ortada bırakıyorsunuz. Bizim İZBAN modeli Türkiye’de yok. Bir tane var. İstanbul’da Marmara’yı ve diğer demir yollarını devlet demir yolları işletiyor. Gaziantep’te banliyö sistemi belediyeye devredilmişti daha sonra yapamadığı için belli bir süre sonra TCDD’ye geri verdi. Yüzde 50 ortalıkla üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Ama neden yüksek hat bedelleri ödüyoruz. O cümleleri kuran siyasetçi neyimize güvenmiyor anlamadım ama kameraların karşısında söylüyorum, beceremiyorsanız verin biz işletelim. Milletvekili kendince bir şeyler söylüyor. Biz İzBB olarak İZBAN’ın sorumluluğunu almaya hazırız. Ama bize ilave masraflar çıkarmayacaksınız. Bunlarla yürümez. İşletme hakkı bizde olsa biz yönetiriz. İzbb’den başka bu kadar deneyimli yönetim yoktur” dedi.