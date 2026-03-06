Son Mühür/ Emine kulak- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı yanında Bornova’da bulunan 8 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen İzmir İtfaiyesi Korusu Mikro Orman Uygulamasının açılışını gerçekleştirdikten sonra basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Halef selef polemiğine yeni değerlendirme

Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal’ın meclis toplantısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a atfeden açıklamalarda bulunmuştu. Daha sonra Cemil Tugay tarafından da halef selef polemiğinde tepki göstermişti.

Bugün de bir kez daha konu hakkında açıklamada bulunan Tugay, “Bu şekilde itham edildiğim için tepki gösteriyorum, halkı olarak. Büyükşehir belediye başkanı olarak tüm ilçelerimize elimden gelen hizmeti yapıyorum. Karşıyaka’ya da hizmet yapıyoruz yapmaya devam edeceğiz. Kemal Baysak yolu, yakında İskele çevresinde çalışma yapılacak. Karşıyaka’yı çok iyi bildiğim için çalışmalar oluyor. Benim kimse işe savaşım yok. Yanlış ithamlara maruz kaldığım için savunuyorum. Bunu yaparken üzülüyorum. Bu şehre hizmet etmeye çalışıyoruz herkes kendi işini yaparsa sorun kalmaz” dedi.

Vakıflar genel müdürlüğüne tepki: Dertleri hizmet üretmek değil

Geçtiğimiz günlerde Gasilhane, Meslek fabrikası gibi kurumların Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından el konulmasına ilişkin süreç devam ederken Tugay yeni gelişmelerin olup olmadığından bahsetti. Tugay, “Vakıflara devir konusunda hukuki süreç devam ediyor. Vakıfların hakkı ödenmiş, kamulaştırılma yapılmış. Yeni belgelerde çıktı. Vakıflar genel müdürlüğü internet sayfasında onlarca yeri kiralığa çıkıyor. Gasilhanın binasını elimizden almaya kalkınca oradaki muhtar isyan etmiş. Dertleri hizmet üretmek değil. Öyle olsa binalarını kiralamaz. Yapılan şey İzmir’e haksızlık. İzBB’ye de yapılmaması gereken yanlış. Bunlar yanlış şeyler geri adım atılmalı” diye konuştu.

“Körfeze 24 saat atıkları takip eden kamera sistemi kurulacak”

İzmir Körfezi’nde bugün sabah saatlerinde bir kez daha deniz kirliliği tespit edildi. İZDENİZ Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği drone destekli denetimler sırasında yoğun kirlilik oluştuğu belirlendi. Basın mensuplarına konu ile ilgili değerlendirmede bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Bakanlıktan yetki talebi yeniden kesinlikle olacak. Daha önce talep edildi ret edildi. Yeni bir sistem kuracağız. 24 saat gemilerin atıklarını takip eden kamera sistemi kuracağız. Bu yetkiyi bize vermemelerinin iki sebebi var. Tersane ve liman. Tersanenin özgürce körfezi kirletebilsin diye bu bizim bu denetimi yapmamızı istiyor. Eminim ki kaçak kirleten gemi vardır. Körfezin sirkülasyonu yok kendisini yenileyemiyor. İzmir halkının bilinci olması için bu paylaşımları yapıyoruz” diye konuştu.

"Baskı ortamında bazı kişilerin hikayesini yazmaya çalışmasını doğru bulmuyorum"

CHP içinde yaşandığı öne sürülen ayrışma iddiaları ve AK Parti’nin eleştirilerine de yanıt veren Tugay, böyle bir baskı ortamında bazı kişilerin parti içinde kendi hikâyesini yazmaya çalışmasının doğru olmadığını belirterek, kendisinin belediye başkanı olarak tüm odağını görevini en iyi şekilde yapmaya verdiğini ifade etti.