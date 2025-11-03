Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya’nın “Kentin bugünü yanıyor, beyefendiler yarının külünü üflemekle meşgul” açıklamasına bugün basın mensuplarının sorularını yanıtladığı sırada sert tepki göstermişti. Tugay, Kaya’yı sığ siyaset yapmakla eleştirerek, çalışmalarının büyük kısmının günümüz sorunlarına odaklandığını ve geçmişte yeterince önlem alınmadığı için sorunların biriktiğini ifade etmişti.

KAYA’DAN TEPKİ: “SORUMLULUKTAN KAÇAMAZSINIZ”

Tugay’ın açıklamalarına yanıt veren Mahmut Atilla Kaya, İzmir’in kronik sorunlarının kaynağının CHP yönetimi olduğunu vurguladı. Kaya, Tugay’ın geçmişi ve partisindeki önceki belediye başkanlarını suçlayarak sorumluluktan kaçmaya çalıştığını belirtti.

İZMİR’İN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ TARTIŞMA KONUSU

Kaya, şehirdeki kara sinek, çöp dağları, altyapı sorunları, su kesintileri ve trafik sorunlarını örnek göstererek, CHP’li yönetimlerin İzmir’i adeta “açık hava laboratuvarı”na çevirdiğini söyledi. Kaya, geleceğe dair planlamaların yetersizliğine işaret ederek, bugünü yönetemeyen bir anlayıştan 2054 ve 2074 planları beklenemeyeceğini ifade etti.

CHP YÖNETİMİNE ELEŞTİRİLER

Kaya açıklamasında, Körfez’in kokması, yolların bozukluğu, altyapı ve toplu ulaşım sorunları gibi kronik problemlerin sorumluluğunu CHP yönetimine yükledi. Tugay’ı da görev süresi boyunca yeterince çözüm üretememekle eleştiren Kaya, CHP’nin İzmir’e bıraktığı mirasın hâlen şehirde hissedildiğini belirtti.

TARTIŞMANIN BOYUTU

Kaya, Tugay’a yönelik, “Siz de bu geçmişin aktörlerinden birisiniz. Popülist yaklaşımlarla sorumluluktan kaçamazsınız” diyerek sert eleştirilerini sürdürdü. İzmir’deki mevcut sorunların çözümüne dair endişelerini de dile getiren Kaya, CHP belediyeciliğinin şehrin sorunlarını yönetemediğini söyledi.