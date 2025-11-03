İzmir’in en önemli içme suyu kaynağı Tahtalı Barajı, kuraklık etkisiyle kritik seviyelere ulaştı. Barajdaki su miktarı 1.65 seviyesine gerileyerek 2008’deki büyük kuraklık dönemindeki 1.90 değerinin altına indi. Ekim ayında kent genelinde 81 kilogram yağış ölçülmesine rağmen baraj seviyesinde kayda değer bir artış gözlenmedi. Uzmanlar, uzun süren kuraklığın ardından ilk yağışların büyük bölümünün kuru toprak ve bitkiler tarafından tutulduğunu vurguluyor.

Mevsim normallerinin iki katı yağış gerekli

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, Kasım-Şubat döneminde ortalama 119 kilogram yağış düştüğünü hatırlatarak, “Yağış miktarı ekim ayındaki gibi olursa baraj doluluğu sınırlı kalır. Yağışlar mevsim normallerinin yaklaşık iki katına ulaşırsa baraj doluluk oranı ilkbaharda yüzde 20 civarına çıkabilir” dedi.

İzmir’in su maliyetleri ve yeraltı suları

Prof. Dr. Yaşar, İzmir’in Türkiye’de suyu en pahalı kullanan şehirlerden biri olmasının nedenlerini de açıkladı. Son 15-20 yılda yer altı su seviyesinin 40-50 metreden 450 metreye kadar düştüğünü belirten Yaşar, baraj doluluk oranı yüksek olsa bile yer altı kaynaklarının aşırı kullanımı nedeniyle akiferlerin hızla tükendiğini ifade etti.

2035 sonrası benzer kuraklık dönemlerinde suyun 1000-1200 metre derinliklerden çıkarılması gerekeceğini, bunun da enerji maliyetlerini artıracağını vurguladı.

Yaşar, İzmir’in su kaynaklarını rahatlatacak önlemler arasında Çiğli Arıtma Tesisi’nden çıkan gri suların tarımda kullanılması önerisini öne çıkardı. Tesisten günde 500 bin metreküp su üretildiğini aktaran Yaşar, bu suyun Menemen ve Gediz ovalarında kullanılması halinde yer altı sularının korunabileceğini söyledi.

Su kesintileri tasarruf sağlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ağustos ayından itibaren uygulamaya aldığı gece su kesintileriyle yaklaşık 100 bin metreküp tasarruf sağlandığını belirten Yaşar, uygulamanın siyasi bir mesele olmadığını dile getirdi. “Barajların dolum dönemi nisan ortasına kadar sürer. Aralık sonunda yüzde 3’lük bir artış iyi kabul edilir, yüzde 25 doluluk olağanüstü bir başarı sayılır” dedi.

Yağışların devam edeceğini, ancak baraj doluluk oranında ciddi bir artış için toprak ve bitkilerin suyu tutma süresinin tamamlanması gerektiğini vurgulayan Yaşar, belediyeye bir yıl daha gece su kesintilerini sürdürmelerini ve kesinti saatlerini uzatmalarını önerdi.