Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kültürpark’ta hizmete açılan İlber Ortaylı Kütüphanesi’nde Kadifekaleli çocuklarla buluştu. Başkan Tugay, öğrencilere Ömer Seyfettin’in “Perili Köşk” hikâyesini okuyarak kitap sevgisini paylaştı.

Kütüphanede keyifli bir buluşma

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kültürpark’ta hayata geçirilen İlber Ortaylı Kütüphanesi’nde çocuklarla bir araya gelmeye devam etti. Geçtiğimiz günlerde Konak Vali Kazım Paşa İlköğretim Okulu öğrencilerine Ömer Seyfettin’in Kaşağı hikâyesini okuyan Başkan Tugay, bu kez Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Okul Aile Birliklerine Destek Projesi kapsamında Kadifekale’de eğitim gören 4. sınıf öğrencilerini ağırladı.

Kültürpark turunun ardından İlber Ortaylı Kütüphanesi’ne gelen çocuklar, Başkan Tugay’ın sesinden Ömer Seyfettin’in Perili Köşk hikâyesini dinledi. Tugay, hikâyenin ardından çocuklarla hem İzmir üzerine hem de okudukları kitap hakkında sohbet etti.

“Kitaplar hayal kurmanın en güzel yoludur”

Başkan Cemil Tugay, çocuklara kitap okumanın ve hayal kurmanın önemini şu sözlerle anlattı: “Hikâyeler, güzel ve ilginç olayları okuyarak zihnimizde canlandırmamızı sağlar. Ömer Seyfettin, çocuklar için yazdığı hikâyelerle Türk edebiyatında önemli bir yere sahiptir. Babam bana ilkokuldayken Ömer Seyfettin’in kitabını hediye etmişti. O günden sonra kitap okumayı sevdim. Kitaplar, yaşamadığımız pek çok şeyi bize yaşatır, görmediğimiz yerleri gösterir. Hayal etmek için en güzel araç kitaplardır.”

Kitap ve spor malzemesi hediyesi

Etkinliğin sonunda Başkan Tugay, öğrencilere kitap, beslenme çantası, futbol ve voleybol topu hediye etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu etkinlikle amacı, çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak, araştırma ve öğrenme merakını desteklemek, kültürel gelişimlerine katkı sunmak olarak açıklandı.