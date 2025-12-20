Son Mühür / Yağmur Daştan- İzmir’de “il olma” tartışmaları yeniden gündeme gelirken, Ödemiş’ten bu yöndeki talep giderek yükseliyor. Torbalı, Bergama, Ödemiş ve Aliağa’nın il olma potansiyeline sahip ilçeler olarak öne çıkmasının ardından, ‘Efeler diyarı’ olarak bilinen Ödemiş’te Belediye Başkanı Mustafa Turan konuyla ilgili Son Mühür’e dikkati çeken değerlendirmelerde bulundu. İl merkezine olan uzaklığı, geniş yüzölçümü, tarımsal üretim kapasitesi ve Bütünşehir Yasası sonrası yaşanan mağduriyetlere işaret eden Turan, Ödemiş’in il olmayı hak ettiğini vurgulayarak, mevcut sistemin ilçeye ciddi kayıplar yaşattığını ifade etti.

‘Sistemden oldukça rahatsızız’

Konuyla ilgili görüşlerini Son Mühür’e anlatan Başkan Turan, “Bu konuda İzmir’de il olmayı hak eden dört ilçe belirlendi. Burada dört ilçe varsa bu ilçelerin içinde il olmayı hak edeni soracak olursanız ilk sıraya Ödemiş yazılmalı. Yüzölçümü en büyük olan ikinci ilçe olmamız, Küçük Menderes Ovası’nın farklı özelliklerini bünyemizde barındırmamız ve il merkezine uzaklığımız nedeniyle bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Evet, il olmak istiyoruz. Zaten ‘Bütünşehir Yasası’ndan sonra oluşan sistemden oldukça rahatsızız. Yüzölçümü geniş, sanayisi ve nüfusu az bir ilçe olarak ayrıca İller Bankası’ndan aldığımız payımız da az. Dolayısıyla bu sıkıntıdan uzaklaşmak için il olmak bir formül ise bunu isteriz” ifadelerini kullandı.

‘Artık son bulsun!’

İl olmaları halinde ne gibi avantajlara sahip olacaklarının da anlatan Başkan Turan, “Belediyelerin normalde İller Bankası payına yakın bir su geliri var. Bunun tamamı şu anda Büyükşehir Belediyesi’nde. Katı atık bedeli bize ödeniyor ama su parasını Büyükşehir tahsil ediyor. Tabii bunun karşılığında bize sokaklarda, üretim yollarında, mezarlık hizmetleri gibi konularda destekleri oluyor. Bütünşehir Yasası nedeniyle böylesi bir tablo ortaya çıktı. Belki büyükşehir belediye başkanları farklı düşünebilir ama biz mağdur olan ilçelerden bir tanesiyiz. Bu mağduriyetin artık son bulmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Acil ‘tünel’ çağrısı: Milli gelir israf ediliyor

İlçenin yaşadığı sorunlardan da bahseden Başkan Turan, en büyük problemlerinin Bozdağ’dan yapılan zorlu ulaşım olduğunu söyledi. Başkan Turan, “Ödemiş’in olmazsa olmazı, bir an önce yapılması gereken şey Bozdağların delinip Salihli Kaplıcaları’nın oraya tünel yapılması. İlçe olarak bunun çok büyük zorluğunu çekiyoruz. Normal araçlarla ulaşım sağlamak istesek en az 1 saat yolda harcıyoruz. Ödemiş’te günde iki bin ton süt üretimi oluyor. Bunun yüzde 70’i ilçe dışına satılıyor. Bunların çoğu Bozdağ yolunu kullanılıyor. Bir kamyonun Salihli’ye gitmesi ise 4 saati buluyor. Milli gelirimiz açısından da bu durum ciddi israf demek. Ayrıca bunun kaza riski, soğuğu karı buzu var. Binlerce kamyon bunları her gün yaşıyor. Hem zamanımızı hem de neredeyse 10 kat fazla yakıt harcıyoruz. 4 bin 350 kilometrelik tünelle 10 dakikada Salihli’ye ulaşırız. Birinci önceliğimiz tünel, ikincisi il olmak. Tabii Bütünşehir Yasası’nın da artık geri çekilmesini istiyoruz” diye konuştu.